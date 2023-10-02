Son Dakika: MİT'in Suriye'ye düzenlediği operasyonda 2007'deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı PKK'lı terörist Müzdelif Taşkın öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika: MİT'in Suriye'ye düzenlediği operasyonda 2007'deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı PKK'lı terörist Müzdelif Taşkın öldürüldü

Son Güncelleme: 02.10.2023 09:59

Son dakika: MİT'in Suriye'ye düzenlediği operasyonda 2007'deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı PKK'lı terörist Müzdelif Taşkın öldürüldü.

MİT, 2007 yılında Dağlıca köyündeki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı komando taburuna yönelik ağır silahlarla düzenlenen 12 askerin şehit düştüğü, 16 askerin ise yaralandığı saldırının planlayıcısı "Aslan Çele" kod adlı Müzdelif Taşkın'ı Suriye'nin Kamışlı-Amude karayolu üzerinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

SÖZDE ASAYİŞ SORUMLUSU

Geçmişte Türkiye'de terör örgütü PKK adına güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda saldırıda yer alan Müzdelif Taşkın, son olarak PKK/ YPG adına sözde Suriye Asayiş Genel Sorumlusu olarak faaliyet göstermekteydi.

Son Dakika! 2007'deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı PKK'lı terörist Müzdelif Taşkın öldürüldü

SAHA AJANLARI TAKİP ETTİ

Terör örgütü PKK kırsal kadrolarına 1988 yılında katılan "Aslan Çele" kod adlı Müzdelif Taşkın, geçmişten bu yana örgüt adına yaptığı eylemler nedeniyle MİT'in hedef listesine dahil edildi. MİT, Müzdelif Taşkın'ın Irak'tan Suriye'ye geçtiğini tespit etmesinin ardından operasyon için hazırlıklara başladı. MİT, saha ajanlarına, Müzdelif Taşkın'ı an be an takip etmeleri için talimat verdi. Alınan talimatlar kapsamında Taşkın'a yönelik yapılan takibin raporları saha ajanları tarafından günlük olarak paylaşıldı. MİT tarafından hedefe ilişkin hazırlanan raporlar doğrultusunda operasyon kararı alındı. Operasyon için uygun zamanın gelmesiyle birlikte MİT, Suriye/Kamışlı'da yaptığı operasyonla "Aslan Çele" kod adlı Müzdelif Taşkın'ı etkisiz hale getirdi.

Son Dakika! 2007'deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı PKK'lı terörist Müzdelif Taşkın öldürüldü

MÜZDELİF TAŞKIN KİMDİR?

"Aslan Çele/Aslan Samura" kod isimlerini kullanan Müzdelif Taşkın, terör örgütü PKK adına Irak ve Türkiye'de birçok alanda faaliyet gösterdi. 2010 yılında örgüt tarafından verilen görev neticesinde sözde Zap Eyaleti sorumluları arasında yer aldı. Bilahare Zap alanındaki terörist faaliyetleri dolayısıyla PKK yönetimi tarafından taltif edilerek sözde Avaşin Eyaleti Genel Sorumlusu olarak görevlendirildi. Söz konusu görevinin yanında Irak alanında bulunduğu süreç içerisinde PKK'ya yeni katılan kadrolara askeri ve ideolojik eğitimler verdi.

Türkiye tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı öncesinde Suriye alanına geçen Taşkın, harekat esnasında PKK/YPG bünyesinde kritik faaliyetler icra etti. Harekatın bitmesini müteakip askeri tecrübeleri dolayısıyla YPG tarafından tünel-mevzilendirme çalışmalarını planlamak ve faaliyete geçirmek adına sorumlu düzeyde görevlendirildi. Son olarak PKK/YPG adına sözde Suriye Asayiş Genel Sorumlusu olarak faaliyetlerine devam eden Taşkın, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Taşkın, yaklaşık 35 yıldır terör PKK bünyesinde faaliyet göstermesi münasebetiyle çok sayıda eylem organize etmiş ve eylemlere bizzat katılmıştı. PKK için önemli bir kadro olan Taşkın'ın etkisiz hale getirilmesinin örgüt tabanında moral ve motivasyon kaybına yol açacağı belirtildi.

Suriye, PKK, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son Dakika: MİT'in Suriye'ye düzenlediği operasyonda 2007'deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı PKK'lı terörist Müzdelif Taşkın öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: MİT'in Suriye'ye düzenlediği operasyonda 2007'deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı PKK'lı terörist Müzdelif Taşkın öldürüldü - Son Dakika
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