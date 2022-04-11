Son Dakika: Pakistan'da muhalefet bloğunun adayı Şahbaz Şerif meclisteki oylamada başbakanlığa seçildi - Son Dakika
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Son Dakika: Pakistan'da muhalefet bloğunun adayı Şahbaz Şerif meclisteki oylamada başbakanlığa seçildi

11.04.2022 15:01

Son dakika: Pakistan Parlamentosu'nda güvensizlik oylaması sonucu görevden alınan Başbakan İmran Han'ın yerine Şahbaz Şerif seçildi. Seçim için toplanan mecliste ise İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nden eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, toplu olarak istifa ettiklerini açıkladı.

Pakistan'da parlamentoda dün yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü. 9 Nisan'da yerel saatle 11.30'da başlayan güvensizlik oylaması oturumu, dün 01.00'de sona ermişti. Mecliste yapılan güvensizlik oylamasında, Başbakan İmran Han'ın hükümeti, 174 "hayır" oyu almıştı.

ABD'Yİ SUÇLAMIŞTI

Güvensizlik oylamasına yönelik yaptığı açıklamada ABD'yi Pakistan'ın iç politikasına karışmakla suçlayan Han, ithal edilmiş bir hükümeti asla kabul etmeyeceğini belirterek, 10 Nisan akşamı için tüm ülkeyi sokaklara çağırmıştı.

Son Dakika: Pakistan'da muhalefet bloğunun adayı Şahbaz Şerif meclisteki oylamada başbakanlığa seçildi
İmran Han

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Bu çağrı sonrasında binlerce insan Pakistan'ın farklı şehirlerinde sokağa indi. Han'ın başbakanlık görevinden alınmasına tepki gösteren vatandaşlar, "Seninleyiz Kaptan", "İthal hükümete hayır", "Satılıklar başbakan olamaz" dövizleri taşıyıp slogan attı.

BAŞBAKANLIK GÖREVİNE ŞAHBAZ ŞERİF SEÇİLDİ

Bugünse Meclis, yeni başbakanı seçmek için toplandı. Meclisteki oylamada, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif 174 oy aldı. Seçimleri boykot ederek istifa ettiklerini açıklayan Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nden (PTI) eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi oy elde edemedi. Meclis çoğunluk sınırı olan 172'nin üzerinde oy alan PML-N lideri Şahbaz Şerif, ülkenin yeni ve 23. Başbakanı seçildi.

Son Dakika: Pakistan'da muhalefet bloğunun adayı Şahbaz Şerif meclisteki oylamada başbakanlığa seçildi
Şahbaz Şerif

OYLAMADAN ÖNCE TOPLU İSTİFA

Oylama başlamadan önce İmran Han'ın PTI'den eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, mecliste yaptığı açıklamada, bugün ulusun önünde kölelik ve kendine saygı olarak iki yol bulunduğunu vurgulayarak, seçimi boykot edip toplu olarak istifa ettiklerini söyledi.

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Pakistan'da İmran Khan'ın çağrısıyla destekçileri sokaklara döküldü: Yeni başbakan bugün seçiliyor Pakistan'da İmran Khan'ın çağrısıyla destekçileri sokaklara döküldü: Yeni başbakan bugün seçiliyor Pakistan'da başbakanlık seçimi öncesi İmran Han'ın partisinden toplu istifa Pakistan'da başbakanlık seçimi öncesi İmran Han'ın partisinden toplu istifa

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Son Dakika Dünya Son Dakika: Pakistan'da muhalefet bloğunun adayı Şahbaz Şerif meclisteki oylamada başbakanlığa seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Pakistan'da muhalefet bloğunun adayı Şahbaz Şerif meclisteki oylamada başbakanlığa seçildi - Son Dakika
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