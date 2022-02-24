Son Dakika: Putin'in emriyle Rus ordusu Donbas'a özel askeri harekat başlattı! Bölgeden patlama sesleri geliyor - Son Dakika
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Son Dakika: Putin'in emriyle Rus ordusu Donbas'a özel askeri harekat başlattı! Bölgeden patlama sesleri geliyor

24.02.2022 07:03
Son Dakika: Putin'in emriyle Rus ordusu Donbas'a özel askeri harekat başlattı! Bölgeden patlama sesleri geliyor

Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Hem bölgeden hem de başkent Kiev'den patlama seslerinin geldiği öğrenildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a "özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurdu. Putin, "Rusya, Ukrayna'yı silahsızlandırmaya çalışacak. Ukrayna'nın işgali, Rusya'nın planları dahilinde değil. Kırımlılar seçimini yaptı. Adımlarımız tehditlere karşı öz savunmadır. Dış güçlere seslenmek istiyorum. Kim Rusya'ya tehdit oluşturmaya çalışırsa, derhal karşılık verilecek. Rus halkının desteğine güveniyorum." dedi.

"RUSYA DÜNYANIN EN BÜYÜK GÜCÜDÜR"

Rus lider açıklamalarına şöyle devam etti: "Rusya son 30 yıldır NATO'nun doğuya doğru yayılmaması konusunda uzlaşmaya çalışıyor ancak hep aldatma, baskı ve şantaj girişimleriyle karşı karşıya kaldı. NATO'nun savaş makinesi Rusya'nın sınırlarına yaklaşıyor. Sovyetler Birliği 1980'lerin sonunda zayıfladı ve çöktü. Bu hepimiz için, iradenin felç olmasının yok olmaya yol açacağı konusunda bir ders oldu.

(ABD'nin adımları hakkında) Dünyada hegemona uymayan her şey gereksiz ilan edildi. Ve eğer birisi buna katılmazsa onu dizlerinin üzerine çöktürdüler. Rusya'nın Ukrayna'dan gelen sürekli bir tehdit karşısında kendisini güvende hissetmesi, gelişmesi ve var olması mümkün değil.

Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra kurulan modern Rusya, dünyanın en büyük gücüdür. Bunun, saldırganların yenilgisine yol açacağından kimsenin şüphesi olmasın. Rusya'nın NATO'nun genişletilmemesi konusunda bir uzlaşmaya varma girişimleri boşa çıkarıldı. İttifakın genişlemesiyle birlikte durum daha tehlikeli hale geliyor. Artık buna sessiz kalamayız.

ABD ve müttefikleri 'Rusya'yı çevreleme' yönünde bir politikaya sahip. Ancak bizim için bu, Rusya'nın varlığına yönelik ciddi bir tehdit."

Ayrıntılar geliyor...

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