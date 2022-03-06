Son Dakika: Rus ordusu, Ukrayna'nın Vinnytsia bölgesel havalimanını füzelerle tamamen yok etti - Son Dakika
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Son Dakika: Rus ordusu, Ukrayna'nın Vinnytsia bölgesel havalimanını füzelerle tamamen yok etti

06.03.2022 15:39

Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun bir havaalanını tamamen yok ettiğini açıkladı. Zelenski, "Vinniytsia kentine 8 füze saldırısı yapıldı, buradaki havalimanı tamamıyla tahrip edildi." ifadelerini kullandı.

Rusya- Ukrayna savaşının 11. gününde bölgeden korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna'nın birçok kentine saldırırken, binlerce sivil de bu süreçte hayatını kaybetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bugün bir açıklama yaparak tüm dünyaya seslendi. Ukraynalıların barış istediğini belirterek, "Rusya halkına sesleniyorum; bu geri dönüşü yok kayıplar olmadan kötülüğü yenmenin hala mümkün olduğu dönem. Sessiz kalmayın." dedi.

"HAVA SAHASININ KAPATILMASININ ÖNEMİNİ ANLAYIN"

"Rus füzeleri Vınnytsia Havaalanı'nı tamamen yıktı" diyen Zelenski, "Şehirlerimizin bütün altyapılarını yok etmeye çalıştığını anlıyoruz. Tekrar tekrar söylemek istiyoruz. Lütfen hava sahasının kapatılmasının önemini anlayın" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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Son Dakika Dünya Son Dakika: Rus ordusu, Ukrayna'nın Vinnytsia bölgesel havalimanını füzelerle tamamen yok etti - Son Dakika


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