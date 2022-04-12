Son Dakika! Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna tarafı anlaşmalara uymadı, görüşmeler çıkmaza girdi - Son Dakika

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesi ve Ukrayna arasındaki savaşla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ukrayna'da yaşanılan insanlık dramını kabul eden Putin, "Ukrayna'da yaşananlar bir trajedi ama başka seçeneğimiz yoktu.

"ÇATIŞMALAR KAÇINILMAZDI"

Putin "Ukrayna'da Rusya karşıtı güçler ile çatışma kaçınılmazdı, sadece bir zaman meselesiydi. Askeri operasyon ile Rusya'yı koruyoruz, başka seçeneğimiz yoktu" ifadelerini kullandı. Putin, Ukrayna'daki "özel askeri operasyonda" hedeflerine ulaşacaklarından şüphelerinin olmadığını da söyledi.

"AMACIMIZA ULAŞANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

Savaşın ne kadar süreceğine ilişkin ise Putin "Askeri operasyonumuz başarıya ulaşana dek sürecek" dedi. Yaptırımlara ilişkin ise Rusya Devlet Başkanı "Kendimizi izole etmeyeceğiz. Modern dünyada kimse katı bir şekilde tecrit edilemez. Etkileşimde bulunmak isteyen ortaklarımızla çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞMELER ÇIKMAZA GİRDİ"

Rus lider ayrıca İstanbul'da gerçekleştirilen müzakere görüşmelerine ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı. Ukrayna tarafının İstanbul'da alınan kararlara uymadığını belirten Putin, "Buça'daki durum düzmeceden ibaret. Ukrayna İstanbul müzakerelerindeki anlaşmalardan uzaklaştı. Müzakereler çıkmaza girdi" dedi.