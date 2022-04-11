Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Bir sonraki görüşmeye kadar Ukrayna'daki askeri operasyonlarımız devam edecek - Son Dakika
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Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Bir sonraki görüşmeye kadar Ukrayna'daki askeri operasyonlarımız devam edecek

11.04.2022 14:21
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Bir sonraki görüşmeye kadar Ukrayna'daki askeri operasyonlarımız devam edecek

Son dakika: Ülkesinin Ukrayna'daki operasyonları devam eden Rus Savunma Bakanı Sergey Lavrov, ordularının Kiev bölgesinden geri çekilip doğu bölgesine geçmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Lavrov, "Bir sonraki görüşmeye kadar Ukrayna'daki askeri operasyonlarımız devam edecek" dedi.

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SON DAKİKA: Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Bir sonraki görüşmeye kadar Ukrayna'daki askeri operasyonlarımız devam edecek - Son Dakika
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