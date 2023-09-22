Son Dakika! Karabağ'daki Ermeni güçleri, 6 zırhlı araç ve 800'den fazla silahı teslim etti

Karabağ'da sağlanan ateşkesin ardından Ermeniler, Azerbaycan'ın şartlarını yerine getirmeye başladı. Bölgedeki yasa dışı Ermeni güçler, 6 zırhlı araç ve 800'den fazla silahı teslim etti.

KARABAĞ'DA ANTİTERÖR OPERASYONU

Azerbaycan, Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin saldırılarının ardından 19 Eylül'de antiterör operasyonu başlattı. Azerbaycan ordusu tek tek Ermeni mevzilerini vurdu. Ağır yara alan Ermeniler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in sunduğu, "Tüm silahlarınızı bırakın" şartını kabul etti.

ERMENİLER SİLAH BIRAKMAYA BAŞLADI

Ateşkesin sağlanmasının ardından yeni gelişme yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ermenilerin 6 zırhlı araç ve 800'den fazla silahı teslim ettiğini açıkladı. Rus Haber Ajansı ise, Karabağ'da Ermeni güçlerin silahlarını teslim etmeye başladığını duyurdu.

ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ

Yasa dışı Ermeni güçlerin silah bırakma kararını ilan etmesi sonrası, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan ateşkes açıklaması gelmişti. Bakanlık, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunun askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Karabağ'da TSİ 12.00, bölge saatine göre 13.00 itibariyle ateşkes sağlanmıştı.

AZERBAYCAN'IN TALEPLERİ KABUL EDİLMİŞTİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da ateşkes anlaşmasının Rus barış gücünün de katılımıyla gerçekleştiğini belirtmişti. Açıklamada şu detaylara yer verilmişti: "Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin temsilcilerinin Rus barışı koruma birliği aracılığıyla talebi dikkate alınarak, 20 Eylül 2023 günü saat 13.00'te aşağıdaki koşullar altında yerel terörle mücadele tedbirlerinin askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldı:

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetleri ve yasadışı Ermeni silahlı gruplarının oluşumları silahlarını bırakır, savaş mevzilerini ve askeri mevzilerini terk eder ve tamamen silahsızlandırılır. Ermeni silahlı kuvvetlerinin birlikleri Azerbaycan topraklarını terk ediyor, yasadışı Ermeni silahlı grupları serbest bırakılıyor.

Buna paralel olarak tüm silahlar ve ağır ekipmanlar teslim edilir.

Yukarıda belirtilen süreçlerin Rus barış gücü birliği ile koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır."

ERMENİSTAN 258 DEFA ATEŞKESİ İHLAL ETTİ

Türk-Rus Ortak Merkezi, Karabağ'da Ermenistan tarafından iki sene içinde 258 ateşkes ihlali gerçekleştirildiğini belirledi. Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'da ateşkesin uygulanmasını denetlemek ve gözlemlemek için kurulan Türk-Rus Ortak Merkezi çalışmalarını sürdürüyor. 30 Ocak 2021'den itibaren çalışmaya başlayan Merkez'in faaliyetleri, Türk ve Rus heyetleri tarafından hazırlanan görev ve sorumluluklara ilişkin yönetmeliğe uygun devam ediyor. Bölgede barış ve huzurun tesisi için görev yapan Merkez, İHA'lar dahil kendi keşif ve gözetleme teçhizatlarıyla ihlalleri belirliyor, her iki taraftan gelen ihlal bildirimlerini takip ediyor. Çalışmalarla gerekli tedbirlerin alınmasının sağlandığı Merkezde aynı zamanda gerçekleştirilen ihlaller raporlanıyor. Bu kapsamda, Türk-Rus Ortak Merkezi tarafından 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren Ermenistan tarafından gerçekleştirilen 258 ateşkes ihlali belirlendi. Azerbaycan Türk Ortak Merkez Komutanlığı tarafından da tespit edilen ihlaller raporlandırıldı.