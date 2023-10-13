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Türkiye'den Gazze'ye insani yardım! Uçakla gönderilen malzemeler Mısır tarafından sivillere ulaştırılacak - Son Dakika

Türkiye'den Gazze'ye insani yardım! Uçakla gönderilen malzemeler Mısır tarafından sivillere ulaştırılacak

Son Güncelleme: 13.10.2023 11:16

Türkiye, günlerdir İsrail tarafından bombalanan Gazze'ye insani yardım gönderdi. Askeri uçakla gönderilen yardımlar Mısır'a ulaştı. Malzemeler Mısır'dan, Gazze'ye götürülecek.

Elektrik, su ve yakıt akışının İsrail tarafından kesilmesiyle tam ablukaya alınan Gazze'ye Türkiye'den insani yardım gidiyor. Gönderilen yardımlar Mısır'a ulaştırıldı. Bu malzemeler, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'ndan kente taşınacak.

ABLUKA ALTINDALAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybederken İsrail, insanların Gazze'yi terk etmesini istedi. Abluka altına alınan kentte insanların temel ihtiyaçları sağlanamazken hastanelerde de sağlık hizmetleri verilemiyor.

KIZILAY BAŞKANI DA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Dünyanın gözü Gazze'deyken Türkiye bölgeye askeri uçakla yardım gönderdi. Gönderilen yardımlar ilk olarak Mısır'a ulaştı. Malzemelerin buradan da Gazze'nin dünyayla bağlantı kurabildiği tek sınır kapısından halka ulaştırılması planlanıyor.

Türkiye, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'den Gazze'ye insani yardım! Uçakla gönderilen malzemeler Mısır tarafından sivillere ulaştırılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'den Gazze'ye insani yardım! Uçakla gönderilen malzemeler Mısır tarafından sivillere ulaştırılacak - Son Dakika
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