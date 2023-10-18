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Türkiye, Gazze'deki hastane saldırısı nedeniyle 3 günlük milli yas ilan edecek - Son Dakika

Türkiye, Gazze'deki hastane saldırısı nedeniyle 3 günlük milli yas ilan edecek

Son Güncelleme: 18.10.2023 15:48

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Gazze'deki hastane saldırısı nedeniyle ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edileceğini açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İsrail'in Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 471 kişinin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük milli yas ilan edileceğini bildirdi.

"İDRAK AÇISINDAN ÖRNEK TEŞKİL EDECEĞİNE İNANIYORUM"

İsrail'in dün akşam Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 471 Filistinli hayatını kaybetti. Katliam dünyayı ayağa kaldırırken Ürdün, Mısır ve Suriye 3 gün süreyle genel yas ilan etti. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısında hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edileceğini söyledi. Zengin yaptığı açıklamada, "Bu konuyu hangi seviyede algıladığımızın görülmesi açısından önemlidir. Üç günlük milli yasın bu konunun idraki açısından Türkiye'nin bir örneklik teşkil edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

EN SON 6 ŞUBAT'TA İLAN EDİLMİŞTİ

Ülkemizde en son 6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıklamıştı.

MİLLİ YASTA NELER OLUR?

Ulusal yas veya milli yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği günlerdir. Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Milli yas ilan edilen günlerde bayraklar yarıya indirilir. O ülkedeki eğlence programları iptal edilir. Milli yas günleri resmi tatil sayılmaz.

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Son Dakika Dünya Türkiye, Gazze'deki hastane saldırısı nedeniyle 3 günlük milli yas ilan edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye, Gazze'deki hastane saldırısı nedeniyle 3 günlük milli yas ilan edecek - Son Dakika
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