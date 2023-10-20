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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü - Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Son Güncelleme: 20.10.2023 19:59

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü. Erdoğan, Gazze'deki Filistinlilerin yurtlarından göç etmeye zorlanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail- Filistin çatışması ele alındı.

GÜNDEM FİLİSTİN MESELESİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail-Filistin çatışmasında giderek daha vahim hale gelen tablo, Gazze'deki masum sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlalleri ve çözüm için atılabilecek adımlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğini, hastanelerin, okulların ve ibadet yerlerinin bombalanmasına Batılı ülkelerin sessizliğinin Gazze'deki ateşi büyüttüğünü ifade etti.

"FİLİSTİNLİLERİN GÖÇ ETMEYE ZORLANMASI KABUL EDİLEMEZ"

Gazze'deki Filistinlilerin yurtlarından göç etmeye zorlanmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hem barışın sağlanması hem de bir an önce Gazze'ye insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için her türlü gayreti ortaya koymaya devam edeceğini vurguladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İSRAİL'E ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye yönelik saldırıların genişlemesinin daha fazla acı, ölüm ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyeceğini vurguladı. "Çocukları, kadınları, sivilleri katlederek; hastaneleri, okulları, camileri, kiliseleri bombalayarak güvenliğin sağlanamayacağı açıktır." görüşünü aktaran Erdoğan, zulümle abat olunmayacağını kaydetti.

"İSRAİL YÖNETİMİ ÖRGÜT GİBİ DAVRANMAKTADIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımına şöyle devam etti: "İsrail yönetimi, hatadan geri dönmek, devlet aklıyla hareket etmek yerine, bölge dışı aktörlerin de kışkırtmasıyla örgüt gibi davranmaktadır. Batılı ülkelerin teşvik ettiği, Batılı medya kuruluşlarının adeta meşrulaştırma yarışına girdiği bu cinnet furyasından bölgemizin bir an önce kurtarılması gerekmektedir. Tüm devletleri ve uluslararası kuruluşları, bir an önce Gazze'de insani ateşkesin tesisine yönelik girişimlere samimiyetle destek olmaya davet ediyorum. İsrail yönetimine, sivillere yönelik saldırılarının kapsamını asla genişletmemesi ve soykırıma varan operasyonlarını derhal durdurması çağrımızı yineliyorum."

"İSRAİL, SOYKIRIMA VARAN OPERASYONLARINI DERHAL DURDURMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Müslümanların, Yahudilerin, Hristiyanların ve bu topraklarda yaşayan herkesin emniyetini garanti edecek yeni mekanizmaların kurulmasıyla bölgemizin kalıcı istikrara kavuşacağına inanıyoruz. Türkiye, daha fazla masum kanının akmaması, daha fazla insani trajedinin yaşanmaması ve Filistin'deki çatışmaların geri dönülmez noktaya varmadan çözümü için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü - Son Dakika
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