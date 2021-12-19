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Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı

19.12.2021 07:27

Son dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi. Uydunun fırlatılmasının hemen ardından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzaydaki sekizinci aktif uydumuz olacak Türksat 5B, 42 derece doğu yörüngesinde ülkemize 35 yıl boyunca hizmet etmek üzere uzay yolculuğuna başlıyor, hayırlı uğurlu olsun" sözlerine yer verdi.

CAPE Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B, Türkiye saatiyle 06.58'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla uzaya fırlatıldı.

UYDUNUN FIRLATILIŞINI MERKEZDEN İZLEDİLER

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türksat Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Şuayip Birinci ve beraberindeki bürokratlar, uydunun fırlatılışını Cape Canaveral Üssü'ndeki fırlatma merkezinde izledi.

Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı

TÜRKİYE SAATİYLE 06.58'DE GÖNDERİLDİ

Faydalı yük kapasitesi ve güç değerleriyle Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak Türksat 5B haber leşme uydusu, Türkiye saatiyle 06.58'de Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.

Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı

FAYDALI YÜK KAPASİTESİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU UYDU

Türksat 5B, Sabit Uydu Servis (FSS) sınıfı uydulara göre en az 20 kat fazla kapasite verimliliği bulunan yüksek verimli uydu kategorisinde yer alıyor. Ülkenin faydalı yük kapasitesi en yüksek uydusu Türksat 5B, 4,5 ton fırlatma ağırlığına ve 15 kilovat güç kapasitesine sahip bulunuyor.

Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı

55 GBPS'DEN FAZLA VERİ AKTARIMI

Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkeleri içeren geniş kapsama alanında hizmet verecek Türksat 5B, frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yüküyle toplamda 55 Gbps'den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak.

Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı

YERLİ EKİPMANLAR DA KULLANILDI

Türkiye'nin uydu veri iletişim kapasitesi olan Ka-Bant kapasitesini 15 kattan fazla artıracak Türksat 5B, uydu haberleşmesinin kullanıldığı denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin biçimde yerini alacak. Yerli Endüstri Katkı Programı kapsamında Türkiye'de üretilen 2 haber eşme ekipmanının da kullanıldığı Türksat 5B ile ilk kez ticari bir haber leşme uydusunda yerli tasarlanıp üretilen ekipmanlar uzaya gönderilmiş olacak.

Türksat 5B uydusunun sağlayacağı yüksek veri kapasitesiyle Türkiye'nin karasal altyapıyla erişilemeyen yerlerine ulaşılabilecek ve internet altyapısı kurulabilecek.

Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı

ÜLKEMİZİN AKTİF HABERLEŞME UYDUSU 5'E ÇIKACAK

Yeni nesil elektrikli itki sistemi barındıran uydunun, 42 derece doğu yörüngesinde kullanıma alınmasıyla Ka-Bant veri hizmetinin yanı sıra Ku-Bant kapasitesi artırılacak ve aynı yörüngede hizmet veren Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına da yedeklilik sağlanmış olacak. Ayrıca 35 yılın üzerindeki manevra ömrüyle 42 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek.

Türksat 5B'nin uzayda yerini almasıyla Türksat'ın yerli ve milli uydu anten ailesi PeycON servislerinin de kapsama alanı ve hızı daha güçlenmiş olacak.

Uydu kapsama alanının gelişmesiyle MicrON, AerON, HidrON ve TerrON anten ailesinin internet, kurumsal ağ, IP bachauling gibi servisleriyle beraber dünya üzerinde birçok ülkede kullanılmasına imkan sağlanacak. Türkiye'nin aktif haberleşme uydusu sayısı 5'e, toplam uydu sayısı 8'e çıkmış olacak.

Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı

ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM GECİKMEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5B'nin fırlatılmasının ardından sosyal medyadan paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında "Uzaydaki sekizinci aktif uydumuz olacak Türksat 5B, 42 derece doğu yörüngesinde ülkemize 35 yıl boyunca hizmet etmek üzere uzay yolculuğuna başlıyor, hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı

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Son Dakika Dünya Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı - Son Dakika
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