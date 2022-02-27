Son Dakika: Rus basının "Zelenski müzakere teklifini kabul etti" iddiası boşa çıktı, Ukrayna'dan yalanlama - Son Dakika
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Son Dakika: Rus basının "Zelenski müzakere teklifini kabul etti" iddiası boşa çıktı, Ukrayna'dan yalanlama

27.02.2022 15:41
Son Dakika: Rus basının "Zelenski müzakere teklifini kabul etti" iddiası boşa çıktı, Ukrayna'dan yalanlama

Son dakika: Putin'in Danışmanı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyet sabah saatlerinde Ukrayna ile görüşmek için Belarus'a gitti. Ancak görüşme için şart koşan Ukrayna Cumhurbaşkanı Viladimir Zelenski'nin ekibi, saat 15.00'a kadar görüşmeye gitmeyince Rusya tarafı "Verilen süre doldu" dedi. Son dakikalarda Rus medyası tarafından ortaya atılan iddiada Ukrayna heyetinin Belarus'a gittiği belirtildi ancak Ukrayna cephesi bu iddiaları yalanladı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalarda bugün bambaşka bir süreç yaşandı. Sabah saatlerinde Kremlin tarafından yapılan açıklamada Rus heyetinin Ukrayna ile müzakere için Belarus'a gittiği ve saat 15.00'a kadar Ukraynalı yetkililere süre tanındığı belirtildi. Bu açıklamanın ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Viladimir Zelenski'den de dikkat çeken ifadeler geldi. Zelenski bu şartlar altında görüşmeyeceklerini ve Rusya'nın Belarus tarafından yaptığı saldırıları durdurması gerektiğini söyledi.

GÖRÜŞMEYE GİTMEDİLER

Ukraynalı yetkililer ise saat 15.00'a kadar Belarus'a gitmedi. Verilen sürenin sonlarına doğru Rus basını, Zelenski'nin görüşme teklifini kabul ettiğini ve Ukraynalı yetkililerin Belarus'a doğru yola çıktığını yazdı. Ancak Rus basınının bu iddiası çok geçmeden Ukrayna'daki resmi kaynaklar tarafından yalanlandı.

"BİZİ ÇATIŞMAYA ÇEKMEK İSTİYORLAR"

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada Rus basınının iddiasının tamamen gerçek dışı olduğu ve hiçbir Ukrayna heyetinin Belarus'a doğru yola çıkmadığı belirtildi. Ayrıca yapılan açıklamada "Ukrayna bizi çatışmaya çekmeye çalışıyor" ifadelerine yer verildi.

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Son Dakika Dünya Son Dakika: Rus basının 'Zelenski müzakere teklifini kabul etti' iddiası boşa çıktı, Ukrayna'dan yalanlama - Son Dakika


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