Son Dakika: Rus basının "Zelenski müzakere teklifini kabul etti" iddiası boşa çıktı, Ukrayna'dan yalanlama - Son Dakika

Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalarda bugün bambaşka bir süreç yaşandı. Sabah saatlerinde Kremlin tarafından yapılan açıklamada Rus heyetinin Ukrayna ile müzakere için Belarus'a gittiği ve saat 15.00'a kadar Ukraynalı yetkililere süre tanındığı belirtildi. Bu açıklamanın ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Viladimir Zelenski'den de dikkat çeken ifadeler geldi. Zelenski bu şartlar altında görüşmeyeceklerini ve Rusya'nın Belarus tarafından yaptığı saldırıları durdurması gerektiğini söyledi.

GÖRÜŞMEYE GİTMEDİLER

Ukraynalı yetkililer ise saat 15.00'a kadar Belarus'a gitmedi. Verilen sürenin sonlarına doğru Rus basını, Zelenski'nin görüşme teklifini kabul ettiğini ve Ukraynalı yetkililerin Belarus'a doğru yola çıktığını yazdı. Ancak Rus basınının bu iddiası çok geçmeden Ukrayna'daki resmi kaynaklar tarafından yalanlandı.

"BİZİ ÇATIŞMAYA ÇEKMEK İSTİYORLAR"

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada Rus basınının iddiasının tamamen gerçek dışı olduğu ve hiçbir Ukrayna heyetinin Belarus'a doğru yola çıkmadığı belirtildi. Ayrıca yapılan açıklamada "Ukrayna bizi çatışmaya çekmeye çalışıyor" ifadelerine yer verildi.