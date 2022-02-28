Son Dakika! Sonucu merakla beklenen müzakereden ilk bilgiler geldi! Ukrayna heyeti, tüm Rus güçlerinin geri çekilmesini talep etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika! Sonucu merakla beklenen müzakereden ilk bilgiler geldi! Ukrayna heyeti, tüm Rus güçlerinin geri çekilmesini talep etti

28.02.2022 16:09
Son Dakika! Sonucu merakla beklenen müzakereden ilk bilgiler geldi! Ukrayna heyeti, tüm Rus güçlerinin geri çekilmesini talep etti

Son dakika: Rusya ve Ukrayna arasında Belarus'ta gerçekleştirilen müzakereden ilk bilgiler geldi. Ukrayna heyeti, müzakerede Kırım ve Donbas dahil Ukrayna topraklarındaki tüm Rus güçlerinin çekilmesini talep etti.

Rusya ve Ukrayna devlet yetkililerinin temsilcileri, tüm dünyanın merakla takip ettiği müzakere kapsamında Belarus'ta bir araya geldi. Müzakerede Ukrayna tarafını Halkın Hizmetkarı grubunun Başkanı David Arakhamia, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksiy Reznikov, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Podolyak, Ukrayna Delegasyonu Üçlü Temas Grubu Birinci Başkan Yardımcısı Andriy Kostin, Milletvekili Rüstem Ömerov ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Toçitskiy temsil etti.

"ANLAŞMA, HER İKİ TARAFIN DA ÇIKARINI KARŞILAMALI"

Rusya heyetinin başındaki isim olan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerde her iki tarafın da çıkarına olacak bir anlaşmaya varmakla ilgilendiğini belirtti. Medinsky, "Çatışmanın her saati Ukrayna vatandaşlarının, Ukraynalı askerlerin ölümü anlamına geliyor. Bu nedenle elbette, mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varmakla ilgileniyoruz. Anlaşmaların her iki tarafın da çıkarlarını karşılaması gerektiğine şüphemiz yok" diye konuştu.

Son Dakika! Müzakereden ilk bilgiler geldi! Ukrayna heyeti, tüm Rus güçlerinin geri çekilmesini talep etti

UKRAYNA: TÜM RUS GÜÇLERİ GERİ ÇEKİLMELİ

Merakla beklenen müzakerelerden ilk bilgiler de geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kiev'in Kırım ve Donbass da dahil olmak üzere Ukrayna'daki tüm Rus birliklerinin geri çekilmesini talep ettiği belirtildi.

KREMLİN, "TALEPLER AÇIKLANMAYACAK" DEDİ

Kremlin tarafından görüşmenin başladığı sırada yapılan açıklamada, "Müzakereler sessiz ilerleyecek. Delegasyonların talep ve pozisyonları açıklanmayacak." denilmişti.

UKRAYNA'DAN RUSYA'YA KARŞI KİEV ÇIKIŞI

Ukrayna tarafı ise görüşmelerden önce Kiev'deki siviller için "Başkenti terk edebilirsiniz" açıklaması yapan Rusya'ya yanıt verdi. Ukraynalı yetkililer, "Kiev kuşatılmış durumda değil. Sadece hayal edebilirler, başkentimizi vermeyeceğiz" sözlerini kullandı.

YORUMLAR
500
Rusya'ya asker gönderen Çeçen lider Kadirov: Ukrayna halkına karşı savaşmak gibi bir niyetimiz yok Rusya'ya asker gönderen Çeçen lider Kadirov: Ukrayna halkına karşı savaşmak gibi bir niyetimiz yok Kramatorks'ta yaşayan bazı Ukraynalılar, trenle kentten ayrıldı Kramatorks'ta yaşayan bazı Ukraynalılar, trenle kentten ayrıldı

Ukrayna, Donbas, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son Dakika! Sonucu merakla beklenen müzakereden ilk bilgiler geldi! Ukrayna heyeti, tüm Rus güçlerinin geri çekilmesini talep etti - Son Dakika


Son Dakika
16:15 Evlenme bahanesiyle dolandırıldı, baba yadigarı evi sattı, gelinlikle Müge Anlı'dan yardım istedi
16:12 İki kuzen düştükleri su kuyusunda yaşamını yitirdi: Biri 2, diğeri 3'ündeydi!
16:10 İddia: Roman Abramoviç, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapıyor
15:51 Ekrem İmamoğlu: Yeni metrobüsler geliyor, kalanı için Cumhurbaşkanlığı onayını bekliyoruz
15:47 Ukrayna-Rusya müzakeresi bu sözlerle başladı: Kendinizi güvende hissedebilirsiniz
15:44 Lunapark'ta korkunç kaza! Genç kadın dev çekiçten yere çakıldı, sonrası daha da fena
15:44 Yağmacı olduğu iddia edilen Rus vatandaşını ağaca bağladılar
15:36 "Savaşa hayır" tişörtü giymeyi kabul etmeyen Aykut Demir'den açıklama: Giyseydim vicdanım rahat etmezdi
15:33 UEFA'nın Rus kulübüne yaptırımı taraftarı memnun etmedi! Leipzig maça çıkmadan tur atladı
15:31 Rus Devlet televizyonu Batı'yı nükleer gücüyle tehdit ediyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 16:26:23. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika! Sonucu merakla beklenen müzakereden ilk bilgiler geldi! Ukrayna heyeti, tüm Rus güçlerinin geri çekilmesini talep etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement