Son Dakika! Sonucu merakla beklenen müzakereden ilk bilgiler geldi! Ukrayna heyeti, tüm Rus güçlerinin geri çekilmesini talep etti - Son Dakika

Rusya ve Ukrayna devlet yetkililerinin temsilcileri, tüm dünyanın merakla takip ettiği müzakere kapsamında Belarus'ta bir araya geldi. Müzakerede Ukrayna tarafını Halkın Hizmetkarı grubunun Başkanı David Arakhamia, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksiy Reznikov, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Podolyak, Ukrayna Delegasyonu Üçlü Temas Grubu Birinci Başkan Yardımcısı Andriy Kostin, Milletvekili Rüstem Ömerov ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Toçitskiy temsil etti.

"ANLAŞMA, HER İKİ TARAFIN DA ÇIKARINI KARŞILAMALI"

Rusya heyetinin başındaki isim olan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerde her iki tarafın da çıkarına olacak bir anlaşmaya varmakla ilgilendiğini belirtti. Medinsky, "Çatışmanın her saati Ukrayna vatandaşlarının, Ukraynalı askerlerin ölümü anlamına geliyor. Bu nedenle elbette, mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varmakla ilgileniyoruz. Anlaşmaların her iki tarafın da çıkarlarını karşılaması gerektiğine şüphemiz yok" diye konuştu.

UKRAYNA: TÜM RUS GÜÇLERİ GERİ ÇEKİLMELİ

Merakla beklenen müzakerelerden ilk bilgiler de geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kiev'in Kırım ve Donbass da dahil olmak üzere Ukrayna'daki tüm Rus birliklerinin geri çekilmesini talep ettiği belirtildi.

KREMLİN, "TALEPLER AÇIKLANMAYACAK" DEDİ

Kremlin tarafından görüşmenin başladığı sırada yapılan açıklamada, "Müzakereler sessiz ilerleyecek. Delegasyonların talep ve pozisyonları açıklanmayacak." denilmişti.

UKRAYNA'DAN RUSYA'YA KARŞI KİEV ÇIKIŞI

Ukrayna tarafı ise görüşmelerden önce Kiev'deki siviller için "Başkenti terk edebilirsiniz" açıklaması yapan Rusya'ya yanıt verdi. Ukraynalı yetkililer, "Kiev kuşatılmış durumda değil. Sadece hayal edebilirler, başkentimizi vermeyeceğiz" sözlerini kullandı.