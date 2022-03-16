Son Dakika! Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı: Askeri operasyon derhal durdurulmalı - Son Dakika
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Son Dakika! Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı: Askeri operasyon derhal durdurulmalı

16.03.2022 18:49

Son dakika! Rusya, Ukrayna'nın işgaline hız kesmeden devam ederken, Uluslararası Adalet Divanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek bir karar çıktı. Adalet Divanı'ndan yapılan açıklamada "Rusya askeri operasyonu derhal durdurmalı" denilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise kararı "Ukrayna, Rusya'ya karşı zafer kazanmıştır. Rusya kararı uygulayarak işgale son vermeli" şeklinde yorumladı.

Ukrayna ve Rusya savaşı 21. gününde de devam ederken şimdiye kadarki barış müzakerelerinde de bir sonuca ulaşılamadı. Uluslararası Adalet Divanı ise savaşın seyrini değiştirebilecek bir karara imza atarak, "Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna topraklarında başlattığı "askeri operasyonu" derhal durdurmalı." açıklamasında bulundu.

ZELENSKİ, KARARI ZAFER OLARAK YORUMLADI

Uluslararası Adalet Divanı'nın kararını olumlu karşılayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise "Ukrayna, Rusya'ya karşı zafer kazanmıştır. Rusya kararı uygulayarak işgale son vermeli" şeklinde yorumladı.

Son Dakika! Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı: Askeri operasyon derhal durdurulmalı

"UKRAYNA NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLABİLİRDİ"

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaştaki son gelişmeler ve uygulanan yaptırımlarla ilgili bugün bir konuşma yaparak Ukrayna'ya girme gerekçelerini anlattı. Askeri harekat dışında bir seçeneklerini kalmadığını söyleyen Putin, "Ukrayna yakında nükleer silah sahibi olabilirdi" dedi.

"BATI RUSYA'YI PARÇALAMAYA ÇALIŞIYOR"

Harekatın planlandığı gibi gittiğini de aktaran Putin, yaptırımlar hakkında ise "Rusya'nın ve halkımızın güvenliğini sağlayacağız, Ukrayna'nın ülkemize karşı saldırılar için bir kale haline gelmesine müsaade etmeyeceğiz. Batılı ülkeler, paralı asker ve silah temin ederek Kiev'i kan dökmeye itiyor. Batı Rusya'yı parçalamaya çalışıyor fakat başarılı olamayacak. Batı bir yalanlar imparatorluğu. Batı, Rusya'daki sivilleri provoke etmeye çalışıyor. Tüm gezegen, Batı'nın hırsının bedelini ödüyor. Batı'nın problemleri artmaya devam edecek. Ekonomik yaptırımlar Batı ülkeleri üzerinde olumsuz sonuçlara yol açtı. Batı, enerji maliyeti artışı ile karşı karşıya. Fakir ülkelerde açlıktan ölecek olan milyonların hesabını kim verecek?" ifadelerine yer verdi.

Son Dakika! Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı: Askeri operasyon derhal durdurulmalı

"KISITLAMALAR HER SENARYODA UYGULANACAKTI"

Putin yaptırımlara rağmen Rusya'da faaliyetlerini sürdüren firmalara da teşekkür ederek, "ABD'den baskı olmasına rağmen ülkemizde faaliyet gösteren şirketlere teşekkür ederim. Rusya'ya karşı kampanyaya katılanlara da şunu vurgulamak istiyorum: Kısıtlamalar her senaryoda zaten uygulanacaktı. Operasyonumuz Batı için bir sebepti, bahaneydi. Kırım'daki referandumdan sonra da aynısı yaşandı. Kırım halkı özgür iradeleri ile ana vatanlarına katılmak istediklerinde de aynısı oldu" diye konuştu.

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Son Dakika Dünya Son Dakika! Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı: Askeri operasyon derhal durdurulmalı - Son Dakika


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