Sanna Marin'in gece kulübünden yeni görüntüleri: Kadın modelle kışkırtıcı şekilde dans etti

Finlandiya'nın parti düşkünü başbakanı Sanna Marin, meşhur parti gecesinin bir başka videosuyla gündemden düşmüyor. Videoda göz alıcı eski bir modelle yakından dans ederken görüntülendi.

BACAKLARI BİRBİRİNE DEĞİYOR

Yeni sızdırılan görüntülerde 36 yaşındaki Sanna Marin, 33 yaşındaki Fin sosyal medya fenomeni Sabina Sarkka ile bacakları neredeyse birbirine değecek şekilde kollarını birbirine dolarken kışkırtıcı bir şekilde dans ediyor.

İLİŞKİ YAŞIYORLAR İDDİASI

Bir başka görüntüde Marin'in 38 yaşındaki Finlandiyalı şarkıcı Olavi Uusivirta ile yakın bir şekilde dans ederken görüntülendiği gece kulübünün kalabalık dans pistinde çekildi. İkilinin bir ilişki yaşadıklarını inkar etmesine yol açtı.

AYNI GECE ÇEKİLDİ

Öte yandan Marin, her iki videoda da aynı beyaz pantolonu ve siyah kolsuz bluzu giydiği görülüyor. Yani bu durum aynı gece çekildiklerine karşı iddia edildi. Peş peşe gelen videoların üzerine başbakan Sanna Marin'in parti hakkını savunmaya zorladı.