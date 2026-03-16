Sosyal medya fenomeni canlı yayında hayatını kaybetti

Çin'de sosyal medya fenomeni Wang Yefei, yaptığı canlı yayın sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. 39 yaşındaki fenomenin ölümüne beyin sapı kanaması neden oldu.

Kadın kıyafetleri tanıtarak satış yaptığı canlı yayınlarla tanınan Wang Yefei, yaklaşık 130 bin takipçiye sahipti. Çin'in Shanxi eyaletinde 9 Mart'ta gerçekleştirdiği bir yayın sırasında aniden başını ve boynunu tutarak şiddetli ağrı hissettiğini söyledi ve çevresindekilerden ambulans çağırmalarını istedi.

Yayını izleyen binlerce kişi, Yefei'nin birkaç dakika içinde fenalaştığını ve ardından yere yığıldığını gördü. Canlı yayın kısa süre sonra kesilirken, hastaneye kaldırılan fenomen doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yerel kaynaklara göre Yefei'nin ölümüne beyin sapı kanaması neden oldu. Olay Çin'de sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, fenomenin yoğun çalışma temposu ve uzun yayın saatleri de yeniden tartışma konusu oldu.

Wang Yefei'nin cenazesi Shanxi eyaletinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Fenomenin eşi ve küçük kızının büyük üzüntü yaşadığı belirtildi.