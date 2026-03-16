Sosyal medya fenomeni canlı yayında hayatını kaybetti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.03.2026 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de sosyal medya fenomeni Wang Yefei, canlı yayın sırasında beyin sapı kanaması geçirerek hayatını kaybetti. 39 yaşındaki Yefei, kadın kıyafetleri tanıtarak satış yaptığı canlı yayınlarla tanınan bir isimdi ve 130 bin takipçisi bulunuyordu. Fenomenin ölümü, yoğun çalışma temposu ve uzun yayın saatlerinin risklerini yeniden gündeme getirdi.

Kadın kıyafetleri tanıtarak satış yaptığı canlı yayınlarla tanınan Wang Yefei, yaklaşık 130 bin takipçiye sahipti. Çin'in Shanxi eyaletinde 9 Mart'ta gerçekleştirdiği bir yayın sırasında aniden başını ve boynunu tutarak şiddetli ağrı hissettiğini söyledi ve çevresindekilerden ambulans çağırmalarını istedi.

Yayını izleyen binlerce kişi, Yefei'nin birkaç dakika içinde fenalaştığını ve ardından yere yığıldığını gördü. Canlı yayın kısa süre sonra kesilirken, hastaneye kaldırılan fenomen doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yerel kaynaklara göre Yefei'nin ölümüne beyin sapı kanaması neden oldu. Olay Çin'de sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, fenomenin yoğun çalışma temposu ve uzun yayın saatleri de yeniden tartışma konusu oldu.

Wang Yefei'nin cenazesi Shanxi eyaletinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Fenomenin eşi ve küçük kızının büyük üzüntü yaşadığı belirtildi.

Sosyal Medya, Teknoloji, Sağlık, Medya, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 11:30:18. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.