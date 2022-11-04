710 bin TL maaşla eleman arıyor! İş tanımı genç kadının cinsel içerikli fotoğraflarını çekmek - Son Dakika
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710 bin TL maaşla eleman arıyor! İş tanımı genç kadının cinsel içerikli fotoğraflarını çekmek

04.11.2022 12:26

Sosyal medya üzerinden fotoğraflarını satarak geçimini kazanan Gracie Hartie adlı kadın, yıllık 34 bin sterlin, Türk lirasıyla 710 bin TL maaşla bir eleman ilanı verdi. Hartie işe başlayacak kişilerden fotoğraflarını çekmesini ve kendisiyle birlikte seyahat etmesini istiyor.

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte yeni iş kolları da ortaya çıkmaya başladı. İnternet üzerinden fotoğraflarını satarak geçimini kazanan Gracie Hartie adlı bir kadın ise kendi resmi sitesi üzerinden verdiği ilanda, ilginç bir iş tanımıyla elaman aramaya başladığını duyurdu.

YILLIK 710 BİN TL VERECEK

İngiliz para birimi sterlin ile 34 bin sterlin, Türk lirası ile ise 710 bin TL yıllık ödeme yapacağını belirten Gracie Hartie, işe başvuran kişilerden kendisinin cinsel içerikli fotoğraflarını çekmesini ve seyahatlerde ona asistanlık yapmasını talep ediyor.

710 bin TL maaşla eleman arıyor! İş tanımı genç kadının cinsel içerikli fotoğraflarını çekmek

BİNLERCE BAŞVURU GELDİ

Gracie Hartie tarafından verilen ilana ilgi de büyük oldu. Kadının resmi sitesinden alınan veriye göre iş ilanına sadece 3 dakikada binin üzerinde başvuru yapıldı. İşe kimin alındığı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

710 bin TL maaşla eleman arıyor! İş tanımı genç kadının cinsel içerikli fotoğraflarını çekmek
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Son Dakika Dünya 710 bin TL maaşla eleman arıyor! İş tanımı genç kadının cinsel içerikli fotoğraflarını çekmek - Son Dakika


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