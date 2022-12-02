Görüntüye tepki yağıyor! Kendisini aldatan kız arkadaşına yaptıkları genç kadını gözyaşlarına boğdu

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Dünyanın en popüler internet sitelerinden olan Reddit platformunda paylaşılan bir video sosyal medya ve dış basında viral oldu.

SAÇLARINI MAKASLA KESTİ

Gündem olan videoda, bir şahsın kendisini aldatırken yakaladığını iddia ettiği kız arkadaşının saçlarını kestiği anlar yer aldı. Saçlarının kesildiği anlarda ise kadının ağlaması dikkat çekti.

TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan yayınlanan ve şiddet içerikli olarak kabul edilen video sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki yağmuruna tutuldu.