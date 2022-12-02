Görüntüye tepki yağıyor! Kendisini aldatan kız arkadaşına yaptıkları genç kadını gözyaşlarına boğdu - Son Dakika
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Görüntüye tepki yağıyor! Kendisini aldatan kız arkadaşına yaptıkları genç kadını gözyaşlarına boğdu

02.12.2022 20:41

Sosyal medyada bir kişinin kendisini aldattığını iddia eden kız arkadaşına yaptıkları gündem oldu. Kameraya yansıyan görüntülerde şahsın genç kızın saçlarını kestiği anlar yer aldı.

Dünyanın en popüler internet sitelerinden olan Reddit platformunda paylaşılan bir video sosyal medya ve dış basında viral oldu.

SAÇLARINI MAKASLA KESTİ

Gündem olan videoda, bir şahsın kendisini aldatırken yakaladığını iddia ettiği kız arkadaşının saçlarını kestiği anlar yer aldı. Saçlarının kesildiği anlarda ise kadının ağlaması dikkat çekti.

TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan yayınlanan ve şiddet içerikli olarak kabul edilen video sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki yağmuruna tutuldu.

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Son Dakika Dünya Görüntüye tepki yağıyor! Kendisini aldatan kız arkadaşına yaptıkları genç kadını gözyaşlarına boğdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görüntüye tepki yağıyor! Kendisini aldatan kız arkadaşına yaptıkları genç kadını gözyaşlarına boğdu - Son Dakika
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