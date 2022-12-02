Dünyanın en popüler internet sitelerinden olan Reddit platformunda paylaşılan bir video sosyal medya ve dış basında viral oldu.
Gündem olan videoda, bir şahsın kendisini aldatırken yakaladığını iddia ettiği kız arkadaşının saçlarını kestiği anlar yer aldı. Saçlarının kesildiği anlarda ise kadının ağlaması dikkat çekti.
Öte yandan yayınlanan ve şiddet içerikli olarak kabul edilen video sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki yağmuruna tutuldu.
Son Dakika › Dünya › Görüntüye tepki yağıyor! Kendisini aldatan kız arkadaşına yaptıkları genç kadını gözyaşlarına boğdu - Son Dakika