Sosyal medyayı sallayan itiraf! Kocasını terk edip oğlunun arkadaşıyla ilişki yaşamaya başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Sosyal medyayı sallayan itiraf! Kocasını terk edip oğlunun arkadaşıyla ilişki yaşamaya başladı

20.04.2022 22:30
Sosyal medyayı sallayan itiraf! Kocasını terk edip oğlunun arkadaşıyla ilişki yaşamaya başladı

İngiltere'de ikamet eden Meri isimli kadın, sosyal medyayı sallayan bir itirafta bulundu. 41 yaşındaki Meri, 24 yıllık kocasını terk ettikten sonra oğlunun 20 yaşındaki arkadaşıyla aşk yaşamaya başladığını söyleyerek şaşkınlık yarattı.

İngiltere'de Meri adlı bir kadın tarafından sosyal medyada yapılan itiraf büyük yankı uyandırdı. 41 yaşında ve 24 yıllık evli olduğunu belirten Meri, oğullarına ders vermeleri için evlerine gidip gelen komşularının 20 yaşındaki oğullarıyla aralarında sıkı bir bağ oluştuğunu anlattı.

İLİŞKİLERİ KISA ZAMANDA İLERLEDİ

Aynı zamanda oğlunun arkadaşı olan gençle anlam verilemeyen bir şekilde yakınlaştıklarını belirten Meri, ilişkilerinin ileriye gitmesinin ardından durumu kocasına anlattığını belirtti.

İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Meri'nin anlatımına göre ilk başta büyük bir şaşkınlık yaşayan adam, daha sonra karısını çok sevdiğini belirterek onu vazgeçirmeye çalıştı ancak gence çok aşık olduğunu belirten Meri, bu kararından vazgeçmek istemedi.

9 AY BOYUNCA İLİŞKİ YAŞAMIŞLAR

Meri'nin diğer itirafları da duyanları büyük şaşkınlığa uğrattı. Evlerine gidip gelen gençle 9 ay boyunca ilişki yaşadıklarını ve daha sonra kocasına bu durumu anlattığını belirten Meri, 3 çocuğunun durumdan habersiz olduğunu ancak ilerleyen dönemde onları bilgilendireceklerini dile getirdi.

Sosyal medyayı sallayan itiraf! Kocasını terk edip oğlunun arkadaşıyla ilişki yaşamaya başladı
YORUMLAR
500
Araştırmalara göre kadınlarda evlenme yaşı yükseldi! En çok 25-29 yaş aralığı tercih ediliyor Araştırmalara göre kadınlarda evlenme yaşı yükseldi! En çok 25-29 yaş aralığı tercih ediliyor Taha Akgül evlilik yolunda ilk adımı attı Taha Akgül evlilik yolunda ilk adımı attı

Sosyal Medya, Cinsellik, Evlilik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sosyal medyayı sallayan itiraf! Kocasını terk edip oğlunun arkadaşıyla ilişki yaşamaya başladı - Son Dakika


Son Dakika
22:09 AK Partili Hassa Belediye Başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi!
22:01 Şota'dan Acun Ilıcalı'yı hayrete düşüren mesaj!
21:59 Bakan Çavuşoğlu: Putin ve Zelenski her an görüşebilirler
21:38 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesini isteyenler var
21:26 Koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 3 bin 668 yeni vaka tespit edildi
21:26 Sivassporlu futbolcu takım arkadaşını gole sevindiğine pişman etti
21:16 Nihal ve Bahar Candan'ın annelerinden bomba sözler: Sevişmeden aşık olamam, kesin bilgi
20:58 Kenya doğumlu kadın atlet Damaris Muthee Mutua'nın cansız bedeni bulundu
20:56 OPTİMAR Araştırma Şirketi Başkanı Daşdemir: Oyları yüzde 7 etmediği için tek liste girmek istiyorlar
20:29 Altınordu, MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 22:39:10. #1.13#
SON DAKİKA: Sosyal medyayı sallayan itiraf! Kocasını terk edip oğlunun arkadaşıyla ilişki yaşamaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement