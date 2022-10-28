Twitter'ı satın alan Musk'tan ilk mesaj : Kuş özgür

Elon Musk'ın çeşitli nedenlerle geri adım attığı satın alma girişimi en sonunda netliğe kavuştu. Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile popüler sosyal medya platformunu satın aldığını duyurarak, "Daha fazla para kazanmak için değil, insanlığa yardım etmek için yaptım" ifadelerini kullandı. İş insanı Musk ,şimdi de dikkat çeken bir açıklama paylaştı.

''KUŞ ÖZGÜR''

Musk, elinde bir lavabo ile Twitter binasına giriş yapması çok konuşulurken, bu sabah sosyal medya hesabından bu sabah yaptığı açıklama da ''Kuş özgür'' diyerek yeniden dikkatleri üstüne çekti. Musk'ın açıklaması 500 binden fazla beğeni aldı.