Twitter'ı satın alan Musk'tan ilk mesaj : Kuş özgür - Son Dakika
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Twitter'ı satın alan Musk'tan ilk mesaj : Kuş özgür

28.10.2022 09:03
Twitter'ı satın alan Musk'tan ilk mesaj : Kuş özgür

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'ı satın aldığını kişisel sosyal medya hesabından resmen duyurmuşu. Hatta Musk, dün Twitter binasına elinde lavoba ile girmesi de çok konuşulmuştu. Milyarder ii inasnı bugün yaptığı paylaşımda, '' Kuş özgür'' dedi.

Elon Musk'ın çeşitli nedenlerle geri adım attığı satın alma girişimi en sonunda netliğe kavuştu. Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile popüler sosyal medya platformunu satın aldığını duyurarak, "Daha fazla para kazanmak için değil, insanlığa yardım etmek için yaptım" ifadelerini kullandı. İş insanı Musk ,şimdi de dikkat çeken bir açıklama paylaştı.

''KUŞ ÖZGÜR''

Musk, elinde bir lavabo ile Twitter binasına giriş yapması çok konuşulurken, bu sabah sosyal medya hesabından bu sabah yaptığı açıklama da ''Kuş özgür'' diyerek yeniden dikkatleri üstüne çekti. Musk'ın açıklaması 500 binden fazla beğeni aldı.

Twitter'ı satın alan Musk'tan ilk mesaj : Kuş özgür
YORUMLAR
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Son Dakika Dünya Twitter'ı satın alan Musk'tan ilk mesaj : Kuş özgür - Son Dakika


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SON DAKİKA: Twitter'ı satın alan Musk'tan ilk mesaj : Kuş özgür - Son Dakika
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