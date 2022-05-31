Spermleriyle 15 kadını hamile bıraktı, sakladığı gerçek mahkemede ortaya çıkınca herkes buz kesti - Son Dakika
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Spermleriyle 15 kadını hamile bıraktı, sakladığı gerçek mahkemede ortaya çıkınca herkes buz kesti

31.05.2022 11:54
Spermleriyle 15 kadını hamile bıraktı, sakladığı gerçek mahkemede ortaya çıkınca herkes buz kesti

İngiltere'de yaşayan sperm bağışçısı James MacDougall, 15 eşcinsel kadına sperm bağışlayarak hamile kalmalarını sağladı. Bir kadının şikayeti üzerine MacDougall hakkında dava açıldı. Mahkemede çocuklarının babalarının öğrenme güçlüğüne neden olan hastalığa sahip olduğunu öğrenen kadınlar, büyük bir üzüntü yaşadı.

İngiltere'nin Derby kentinde ikamet eden James MacDougall, geçimini spermlerini bağışlayarak kazanıyordu. MacDougall bugüne kadar 15 eşcinsel kadının hamile kalmasını sağladı.

ÇOCUĞUNDA ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ÇIKTI

MacDougall'ın spermlerini bağışladığı kadınlardan birinin çocuğunda sorunlar baş göstermeye başladı. Hem konuşamayan çocuk, hem de öğrenme anlamında sıkıntılar yaşıyordu.

ŞİKAYETTE BULUNDU

Kadının, spermleri aldığı laboratuvara başvurmasının ardından konuyla ilgili dava açıldı. Laboratuvar da spermleri aldığı MacDougall'ın ismini mahkemeye sundu.

Spermleriyle 15 kadını hamile bıraktı, sakladığı gerçek mahkemede ortaya çıkınca herkes buz kesti

HASTALIĞININ FARKINDAYDI

Mahkemenin talimatıyla MacDougall'a sağlık testi yapıldı. Testlerde 37 yaşındaki adamın kalıtsal bir öğrenme güçlü olduğu tespit edildi. Raporlar isetüm detaylarıyla mahkemeye sunuldu.

MAHKEME SALONU BUZ KESTİ

Mahkeme başkanı, eline gelen raporlardan sonra durumu kadınlar anlattı. Çocuklarının babaları hakkındaki gerçeği öğrenen kadınlar, büyük bir üzüntü yaşadı. Kendisini savunması için söz verilen MacDougall ise yaptığından pişmanlık duyduğunu, bu durumu açıklaması halinde para kazanmayacağı için böyle bir harekete imza attığını ifade etti.

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