Güney Amerika ülkesinde gerçekleştiği iddia edilen bir düğüne ait görüntüler sosyal medyada viral oldu.
Buna göre iki genç, düzenli olarak gittikleri spor salonunda tanıştıktan sonra ilişkiye başladılar ve daha sonra evlenmeye karar verdiler.
Buraya kadar her şey normalken, çiftin düğün töreni akıl tutulması yarattı. Karşılıklı olarak halter kaldıran gelin ve damat izleyenleri şaşkınlık içerisinde bıraktı.
Son Dakika › Dünya › Gelin ve damat düğün salonunun ortasında yaptıkları hareketle salonu ayağa kaldırdı - Son Dakika