Gelin ve damat düğün salonunun ortasında yaptıkları hareketle salonu ayağa kaldırdı - Son Dakika
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Gelin ve damat düğün salonunun ortasında yaptıkları hareketle salonu ayağa kaldırdı

11.11.2022 11:45

Spor salonunda tanışan çiftin, düğün merasimlerinin ortasında karşılıklı şekilde halter kaldırması herkesi hayrete düşürdü. Söz konusu video sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı.

Güney Amerika ülkesinde gerçekleştiği iddia edilen bir düğüne ait görüntüler sosyal medyada viral oldu.

SPOR SALONUNDA TANIŞTILAR

Buna göre iki genç, düzenli olarak gittikleri spor salonunda tanıştıktan sonra ilişkiye başladılar ve daha sonra evlenmeye karar verdiler.

DÜĞÜN TÖRENLERİ ÇOK İLGİNÇ OLDU

Buraya kadar her şey normalken, çiftin düğün töreni akıl tutulması yarattı. Karşılıklı olarak halter kaldıran gelin ve damat izleyenleri şaşkınlık içerisinde bıraktı.

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Güney Amerika, Damatlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gelin ve damat düğün salonunun ortasında yaptıkları hareketle salonu ayağa kaldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gelin ve damat düğün salonunun ortasında yaptıkları hareketle salonu ayağa kaldırdı - Son Dakika
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