Başkanlık konutunun işgal edilip başbakanın evinin yakıldığı Sri Lanka'da beklenen istifa gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi

Başkanlık konutunun işgal edilip başbakanın evinin yakıldığı Sri Lanka'da beklenen istifa gerçekleşti

09.07.2022 23:42

Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa istifa kararı aldı. Ülkede meydana gelene protestoların ardından Devlet Başkanı Rajapaksa 13 Temmuz'da istifasını duyuracak.

Ekonomik kriz nedeniyle hayat şartlarının ağırlaştığı Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da geniş çaplı hükümet karşıtı protesto düzenleyen göstericiler, devlet başkanlığı yerleşkesine girdi. Ellerinde siyah bayraklar taşıyan ve ülke genelinden gelen binlerce gösterici, protesto nedeniyle akşam sokağa çıkma yasağı ilan edilen Kolombo'da bir araya geldi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ HAVAYA ETEŞ AÇTI

Sri Lanka medyasındaki haberlere göre, hükümet karşıtı yüzlerce protestocu, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aştı. Güvenlik güçleri, devlet başkanlığı yerleşkesine giren protestocuları dağıtmak için havaya ateş açtı.

YATAK ODASINA VE HAVUZA GİRDİLER

Başkanlık sarayına giren hükümet karşıtı göstericilerden bazıları yatak odasında fotoğraf çektirirken, bazıları ise havuzda zaman geçirdi.

Sri Lanka'da beklenen karar: Devlet Başkanı 13 Temmuz'da istifasını verecek

BAŞBAKANIN EVİNİ ATEŞE VERDİLER

Asya basınında yer alan haberlerde ise protestocuların zorla yerleşkeye girmesinin ardından Devlet Başkanı Rajapaksa'nın yerleşkeden ayrıldığı ve güvenliği bir yere götürüldüğü ileri sürüldü. Öte yandan başkentteki Başbakan Ranil Wickremesingh'in evi de protestocular tarafından ateşe verildi.

Sri Lanka'da beklenen karar: Devlet Başkanı 13 Temmuz'da istifasını verecek

BAŞBAKAN İSTİFA ETMEYE HAZIR

Başbakan Ranil Wickremesingh istifa etmeye hazır olduğunu bildirdi. Asya basınındaki haberlere göre, geniş kapsamlı hükümet karşıtı protesto düzenlenen Sri Lanka'da Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, ülkedeki siyasi parti liderlerinin katılımıyla parlamentoda acil bir oturum düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, liderlerin Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ve Başbakan Wickremesingh'in istifasını istediği ifade edildi. Wickremesingh'in liderlere, istifaya ve yeni bir hükümete yol açmaya hazır olduğunu söylediği aktarıldı. Başbakanlık Sözcüsü Dinouk Colambage'ın, Wickremesinghe'nin liderlere yaptığı konuşmada, tüm partilerin yeni bir hükümet kurmakta hemfikir olduğu zaman istifa edeceğini açıkladığını belirtti.

Sri Lanka'da beklenen karar: Devlet Başkanı 13 Temmuz'da istifasını verecek

DEVLET BAŞKANI 13 TEMMUZ'DA İSTİFA EDECEK

Sri Lanka Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, yaptığı açıklamada, Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifa etmeyi kabul ettiğini duyurdu. Başbakan Ranil Wickremesingh da istifa etmeye hazır olduğunu bildirmişti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILMIŞTI

Kolombo ve civarında dün yerel saatle 21.00'da uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı, muhalif siyasetçiler ve avukatların itirazı nedeniyle sabah kaldırılmıştı. Sri Lanka anayasasına göre, kendi rızasıyla istifa etmediği sürece bir devlet başkanının görevden alınması neredeyse imkansız.

Sri Lanka'da beklenen karar: Devlet Başkanı 13 Temmuz'da istifasını verecek

ELEKTRİK KESİNTİLERE GÜNDE 13 SAATİ BULDU

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı. Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı. Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti. Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Sri Lanka'da beklenen karar: Devlet Başkanı 13 Temmuz'da istifasını verecek

PROTESTOLARDA ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

Sri Lanka'da beklenen karar: Devlet Başkanı 13 Temmuz'da istifasını verecek

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Dışişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sri Lanka'da yaşanan gelişmelerden ve devam eden protesto gösterilerinde artan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz. Ülkenin karşı karşıya bulunduğu ciddi siyasi ve ekonomik sorunların çözümünün toplumsal uzlaşıdan geçtiğine inanıyoruz. Bu süreçte tüm taraflara itidalli davranmaları ve şiddetten kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz."

YORUMLAR
500
Sri Lanka'daki protestolar için Türkiye'den çağrı yapıldı: Şiddetten kaçınılmalı Sri Lanka'daki protestolar için Türkiye'den çağrı yapıldı: Şiddetten kaçınılmalı Sri Lanka'da protestocular, başbakanın evini yaktı Sri Lanka'da protestocular, başbakanın evini yaktı
Kaynak: AA

Sri Lanka, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Başkanlık konutunun işgal edilip başbakanın evinin yakıldığı Sri Lanka'da beklenen istifa gerçekleşti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:38 Katar'dan şaşırtan karar! Dünya Kupası'nda alkollü içki satışı yapılacak
20:29 Şarampole yuvarlanan otomobildeki çift hayatını kaybetti! Oğlu ve gelinleri ağır yaralandı
20:27 Sri Lanka'daki protestolar için Türkiye'den çağrı yapıldı: Şiddetten kaçınılmalı
20:26 FIFA kokartlı bir hakem Igor Benevenuto eşcinsel olduğunu açıkladı
20:25 Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli
20:24 Feci kazada iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
19:39 Sri Lanka'da protestocular, başbakanın evini yaktı
19:20 Beşiktaş ilk hazırlık karşılaşmasını kazandı! Werder Bremen 2-1 mağlup oldu
18:41 Siyahi aileye metroda ırkçılık yakan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
18:30 Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Elena Rybakina!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 00:32:45. #1.12#
SON DAKİKA: Başkanlık konutunun işgal edilip başbakanın evinin yakıldığı Sri Lanka'da beklenen istifa gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement