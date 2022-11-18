Bu fotoğrafta her şey normal ama asıl olanlar kadın doktor önlüğünü çıkarınca oluyor - Son Dakika
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Bu fotoğrafta her şey normal ama asıl olanlar kadın doktor önlüğünü çıkarınca oluyor

18.11.2022 17:11
Bu fotoğrafta her şey normal ama asıl olanlar kadın doktor önlüğünü çıkarınca oluyor

Stajyer doktor olarak görev yapan Jasmin adlı genç kızın sözleri büyük yankı uyandırdı. Jasmin insanların kendisini önlüksüz gördüğünde inanamadığını ve doktor olamayacak kadar güzel bulduklarını söyledi.

Sosyal medyada @jademoiselle_ adıyla paylaşımlarda bulunan stajyer doktor Jasmin'in anlattıkları büyük dikkat çekti.

KİMSE TIP OKUDUĞUNA İNANMIYOR

Genç kadın, önlük giydiğinde sorun olmadığını ve asıl sorunun önlüğü çıkardığında başladığını dile getirdi. Çünkü hiç kimse Jasmin'in tıp okuduğuna inanmıyor. Genç kız, "İnsanlar bana manken olmamı öneriliyor" ifadelerini kullandı.

Bu fotoğrafta her şey normal ama asıl olanlar kadın doktor önlüğünü çıkarınca oluyor

"İLGİNÇ BİR ALGI VAR"

Jasmin, "İnsanlarda doktorların yaşlı ve çirkin olması gerektiği şeklinde bir kanaat var. Ben bu kanaati yıktığım için mutluyum. İnsanlar bana doktor olamayacak kadar sevimli olduğumu söylüyorlar" diye konuştu.

İşte genç kızın diğer pozları:

Bu fotoğrafta her şey normal ama asıl olanlar kadın doktor önlüğünü çıkarınca oluyor
Bu fotoğrafta her şey normal ama asıl olanlar kadın doktor önlüğünü çıkarınca oluyor
Bu fotoğrafta her şey normal ama asıl olanlar kadın doktor önlüğünü çıkarınca oluyor
YORUMLAR
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Son Dakika Dünya Bu fotoğrafta her şey normal ama asıl olanlar kadın doktor önlüğünü çıkarınca oluyor - Son Dakika


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