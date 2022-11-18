Sosyal medyada @jademoiselle_ adıyla paylaşımlarda bulunan stajyer doktor Jasmin'in anlattıkları büyük dikkat çekti.
Genç kadın, önlük giydiğinde sorun olmadığını ve asıl sorunun önlüğü çıkardığında başladığını dile getirdi. Çünkü hiç kimse Jasmin'in tıp okuduğuna inanmıyor. Genç kız, "İnsanlar bana manken olmamı öneriliyor" ifadelerini kullandı.
Jasmin, "İnsanlarda doktorların yaşlı ve çirkin olması gerektiği şeklinde bir kanaat var. Ben bu kanaati yıktığım için mutluyum. İnsanlar bana doktor olamayacak kadar sevimli olduğumu söylüyorlar" diye konuştu.
İşte genç kızın diğer pozları:
Son Dakika › Dünya › Bu fotoğrafta her şey normal ama asıl olanlar kadın doktor önlüğünü çıkarınca oluyor - Son Dakika