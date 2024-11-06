Su faturasında yazan tutarı görünce kalp krizi geçirdi

Dünya

İtalya'da 88 yaşındaki bir kadın su faturasında yazan tutarı görünce kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Sanremo şehrinde yaşamını sürdüren Caterina Giovinazzo isimli kadın, su faturasında yazan miktarı görünce fenalaştı. Ağustos-Ekim dönemini kapsayan faturanın tutarı 15 bin Euro'ydu. Su firması, kadının hesabında bulunan nakit 7 bin Euro'yu çekti ve 8 bin Euro'luk ödemenin de yatırılmasını istedi.

Giovinazzo, faturayı görünce kalp krizi geçirdi ve 40 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü hastanede verdiği yaşama tutunma mücadelesini kaybetti.

GERÇEK TUTAR 48 EURO ÇIKTI

Talihsiz kadının ölümünün ardından evindeki maksimum su tüketiminin birkaç metreküp olduğu ve yalnızca 48 Euro tuttuğu ortaya çıktı. Su firması, durumun kendi hataları olduğunu kabul ederek, "Bu miktarın oluşma nedenlerini doğrulamak için derhal aileyle iletişime geçeceğiz." açıklamasında bulundu.