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Sudan: Askeri darbe ile görevden alınan Başbakan Hamduk 'görevine geri dönecek' - Son Dakika
BBC

Sudan: Askeri darbe ile görevden alınan Başbakan Hamduk 'görevine geri dönecek'

21.11.2021 14:15
Sudan: Askeri darbe ile görevden alınan Başbakan Hamduk 'görevine geri dönecek'

Sudan'da askeri darbe ile görevden alınan ve bir süre ev hapsinde tutulan Başbakan Abdullah Hamduk'un görevine geri döneceği açıklandı.

Sudan'da askeri darbe ile görevden alınan ve bir süre ev hapsinde tutulan Başbakan Abdullah Hamduk'un görevine geri döneceği açıklandı.

Ordu ile sivil liderler ve eski isyancı gruplar arasında varılan anlaşmaya göre, Hamdok'un teknokratlardan oluşacak yeni ve bağımsız bir kabine kuracağı ve bütün siyasi tutukluların da serbest bırakılacağı belirtildi.

Sudan'da ordu 25 Ekim'de sivil yönetimin görevden alındığını ve olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

Başkent Hartum ve diğer kentlerde haftalarca süren protestolarda pek çok kişi hayatını kaybetmişti.

Başbakan Hamduk'un ofisinden yapılan açıklamada, Hamduk üzerindeki kısıtlamaların kaldırıldığı ve güvenlik güçlerinin konutunu terk ettiği ifade edildi.

Sudan'da 30 yıl iktidarda kalan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in Ağustos 2019'da darbeyle devrilmesi ve geçici bir hükümet kurulmasının ardından ordu ile sivil yönetim arasında iktidar mücadelesi devam etti.

2019'da ordu ile iktidar paylaşımı için anlaşmaya varan ana muhalefet blokunun yeni anlaşmayı reddettiği belirtildi.

Umma Partisi Başkanı Fadlallah Burma Nasır, Cumartesi gecesi anlaşmaya varıldığını ve Pazar günü de imzalanıp harekete geçirileceğini söyledi.

Akademisyenler, gazeteciler ve siyasetçilerden oluşan arabulucular grubunun açıkladığı anlaşma koşullarına göre, Başbakan Hamduk görevine dönecek ve darbe sırasında gözaltına alınan kabine üyeleri serbest bırakılacak.

Açıklama metninde ayrıca Sudan'da demokrasiye geçiş için belirlenen kuralların yeniden uygulamaya konacağı ifade edildi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı, darbecilerin lideri General Abdulfettah el-Burhan'ın geçen ay hükümetin sivil kanadını görevden aldığını açıklaması ve liderlerinin gözaltına alınması ile kriz derinleşti.

Burhan, bunun bir "darbe" olmadığını, siyasi grupların sivilleri güvenlik güçlerine karşı kışkırtması nedeniyle ülkede baş gösteren iç savaş tehlikesini önlemeyi amaçladığını belirtmişti.

Burhan, kendisini Egemenlik Konseyi Başkanı ilan etmişti.

Ülke çapında düzenlenen darbe karşıtı gösterileri şiddet kullanarak bastırmaya çalışan ordu, protestoculara ateş etmekle suçlandı.

Taraflar arasında anlaşmaya varıldığına dair açıklama, bugün için planlanan yeni gösterilerden önce yapıldı.

Uluslararası toplum darbeyi kınamış ve siyasi tutukluların serbest bırakılmasını talep etmişti.

Dünya Bankası, Sudan'a yapılan yardımları dondurmuş, Afrika Birliği de Sudan'ın üyeliğini askıya almıştı.

Sudan: Askeri darbe ile görevden alınan Başbakan Hamduk 'görevine geri dönecek'
Sudan: Askeri darbe ile görevden alınan Başbakan Hamduk 'görevine geri dönecek'

Başbakan, Darbe, Sudan, Ordu, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sudan: Askeri darbe ile görevden alınan Başbakan Hamduk 'görevine geri dönecek' - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Sudan: Askeri darbe ile görevden alınan Başbakan Hamduk 'görevine geri dönecek' - Son Dakika
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