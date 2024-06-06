Sudan\'da RSF paramiliter güçleri ile ordu arasındaki çatışmalar, en az 100 kişinin ölümüne neden oldu.

Dünya

Filistin\'i devlet olarak tanıyan İspanya\'dan tarihi bir karar daha

Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu

"Babaannem ile halam bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti"

Sudan'ın Gezira eyaletinde, Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) bir köye saldırdı ve en az 100 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Darfur eyaleti valisi Mini Arko Minawi, RSF'nin Wad al-Noura köyüne düzenlediği saldırılarda kadınlar, çocuklar ve yaşlıların da kurbanlar arasında olduğunu söyledi.

Gezira'nın başkenti Wad Madani'de, sakinleri korumak için kurulan bir grup, RSF'nin köyü kuşatmak ve saldırmak için ağır topçu kullandığını belirtti. Madani Direniş Komitesi, RSF'nin Wad al-Noura'yı yağmaladığını iddia etti.

Sudan geçiş hükümeti, Telegram kanalında yaptığı açıklamada saldırıları kınayarak uluslararası toplumu RSF'yi sorumlu tutmaya çağırdı. RSF, Sudan ordusunun Jabal al-Awliya'da RSF birliklerine saldırmayı planladığını iddia etti, ancak bu doğrulanamadı.

RSF, Wad al-Noura'nın batısında, kuzeyinde ve güneyinde bulunan üç kampı saldırıya geçerek Sudan ordusuyla çatıştığını söyledi. RSF yaptığı açıklamada, "Güçlerimiz düşmanın herhangi bir hareketine karşı kayıtsız kalmayacak ve düşmanı takip edip yenmek için çalışacaktır," dedi.

RSF ile Sudan ordusu arasındaki savaş, ülkeyi harap etti, çatışmalar birden fazla şehre yayıldı. 14.000'den fazla insan öldü, binlercesi yaralandı ve yüz binlerce kişi yerinden edildi.