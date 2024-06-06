Sudan'da RSF paramiliter güçleri ile ordu arasındaki çatışmalar, en az 100 kişinin ölümüne neden oldu. - Son Dakika
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Sudan'da RSF paramiliter güçleri ile ordu arasındaki çatışmalar, en az 100 kişinin ölümüne neden oldu.

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Sudan'ın Gezira eyaletinde, Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) tarafından bir köye düzenlenen saldırıda en az 100 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Darfur eyaleti valisi, saldırılarda kadınlar, çocuklar ve yaşlıların da öldüğünü belirtti. RSF'nin ağır topçu kullanarak köyü kuşattığı ve yağmaladığı iddia edildi. Sudan geçiş hükümeti, saldırıları kınayarak uluslararası toplumu RSF'yi sorumlu tutmaya çağırdı.

06.06.2024 15:10
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Sudan'ın Gezira eyaletinde, Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) bir köye saldırdı ve en az 100 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Darfur eyaleti valisi Mini Arko Minawi, RSF'nin Wad al-Noura köyüne düzenlediği saldırılarda kadınlar, çocuklar ve yaşlıların da kurbanlar arasında olduğunu söyledi.

Gezira'nın başkenti Wad Madani'de, sakinleri korumak için kurulan bir grup, RSF'nin köyü kuşatmak ve saldırmak için ağır topçu kullandığını belirtti. Madani Direniş Komitesi, RSF'nin Wad al-Noura'yı yağmaladığını iddia etti.

Sudan geçiş hükümeti, Telegram kanalında yaptığı açıklamada saldırıları kınayarak uluslararası toplumu RSF'yi sorumlu tutmaya çağırdı. RSF, Sudan ordusunun Jabal al-Awliya'da RSF birliklerine saldırmayı planladığını iddia etti, ancak bu doğrulanamadı.

RSF, Wad al-Noura'nın batısında, kuzeyinde ve güneyinde bulunan üç kampı saldırıya geçerek Sudan ordusuyla çatıştığını söyledi. RSF yaptığı açıklamada, "Güçlerimiz düşmanın herhangi bir hareketine karşı kayıtsız kalmayacak ve düşmanı takip edip yenmek için çalışacaktır," dedi.

RSF ile Sudan ordusu arasındaki savaş, ülkeyi harap etti, çatışmalar birden fazla şehre yayıldı. 14.000'den fazla insan öldü, binlercesi yaralandı ve yüz binlerce kişi yerinden edildi.

Sudan\'da RSF paramiliter güçleri ile ordu arasındaki çatışmalar, en az 100 kişinin ölümüne neden oldu.

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Son Dakika Dünya Sudan'da RSF paramiliter güçleri ile ordu arasındaki çatışmalar, en az 100 kişinin ölümüne neden oldu. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sudan'da RSF paramiliter güçleri ile ordu arasındaki çatışmalar, en az 100 kişinin ölümüne neden oldu. - Son Dakika
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