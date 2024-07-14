Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi

Geniş Video İzle

ABD'de Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump'a Pensilvanya eyaletindeki mitingi sırasında ateş açıldı. Trump'ı gizli servis ajanları ve polis kürsüden son anda uzaklaştırırken, eski ABD Başkanı sağ kulağından yaralandı. Saldırı anı kameralara yansıdı. ABD basınında yer alan haberlere göre, olayda bir izleyici hayatını kaybetti, silahlı saldırgan da etkisiz hale getirildi.

14.07.2024 01:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a Pensilvanya'daki mitingi sırasında silahlı suikast girişimi düzenlendi. Korumalarının kürsüden son anda uzaklaştırdığı Trump sağ kulağından yaralandı.

TRUMP'A MİTİNG SIRASINDA SİLAHLI SALDIRI

ABD'de başkanlık seçimleri öncesi ortalık karıştı. Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump'a Pensilvanya'daki mitingi sırasında suikast girişimi düzenlendi. Trump'a kürsüde konuşma yaptığı sırada ateş açıldı. Gizli servis ajanları ve polisler, silah seslerinin duyulmasıyla birlikte Trump'ın etrafında güvenlik çemberi oluşturdu.

SAĞ KULAĞINDAN YARALANDI

Kürsüden uzaklaştırılan Trump korumalarının omzuna tutunarak aracına bindi. Trump'ın yumruğunu havaya kaldırarak mitinge katılanlara "iyiyim" mesajı verdiği görüldü. Trump'ın sağ kulağından yaralandığı öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan saldırı anı kameralara yansıdı. Görüntülerde Trump'ın silah sesiyle birlikte yere eğildiği, korumaların kendisine doğru koştuğu görüldü.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray olayın ardından açıklama yaparak ABD Başkanı Joe Biden'ın konuyla ilgili bilgilendirildiğini belirtti. ABD gizli servisi ise soruşturma açıldığını duyurdu. Trump'ın güvende olduğu bilgisini paylaştı.

TRUMP'IN SÖZCÜSÜ: DURUMU İYİ

Donald Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, sağlık durumunun iyi olduğunu ve yerel bir sağlık merkezinde kontrollerinin yapıldığını açıkladı. Sözcü Cheung, "Başkan Trump, bu iğrenç eylem sırasında hızlı davranan korumalara ve ilk müdahale ekiplerine teşekkür ediyor. Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor. Daha fazla ayrıntı gelecek." ifadesini paylaştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi

ABD BASINI: SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

ABD basınında yer alan haberlere göre bir izleyici hayatını kaybederken, saldırgan öldürüldü.

Eski ABD Başkanı Donald Trump\'a miting sırasında suikast girişimi

Donald Trump, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Serkan Beyhan: 3. Dünya savaşı başlıyor 12 10 Yanıtla
    Çağatay Kurt: Çok film izliyorsun 1 0 Mehmet Erginer: Lqjıfol3jpldoro 0 0
  • Necmi Güner: Seçimi kesin kazanacak… 17 3 Yanıtla
  • Ayhan Cansever: güzel hikaye kardeş 12 2 Yanıtla
  • Tolga Karakaya: Eee seken mermi kimi vurmuş arkadakilerden??? Berbat senaryo 6 3 Yanıtla
  • zafer koc: Düzmece işler 4 3 Yanıtla
  • Serkan Genç: bence kendi yaptırttı 2 3 Yanıtla
  • Ünsal Akbulut: merminin temas anında kafasını 200 santim öne 3-4 santim de sola doğru yatırdığı anda mermi kulağına geliyor kafasını sola yatırmasa direkt alnından alacaktı mermiyi 3 1 Yanıtla
  • Muhammet Can: Fikir güzel mekan güzel ama yemezler 1 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

02:14 Donald Trump’a saldırı anı kamerada Donald Trump'a saldırı anı kamerada
01:36 Eski ABD Başkanı Donald Trump’a miting sırasında suikast girişimi Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi
22:59 Netanyahu’dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık Netanyahu'dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık
22:12 Rusya’dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak Rusya'dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak
19:08 Erdoğan’ın beklediği yanıt geldi Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed’in önemli bir şartı var Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var
00:29 Elektrik şirketini işaret ettiler İzmir’deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama Elektrik şirketini işaret ettiler! İzmir'deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
23:18 Aydın’da kağıt fabrikasında çıkan yangın 1 gündür söndürülemedi Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangın 1 gündür söndürülemedi
22:11 Esenyurt’ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı Mahalleli tam zamanında yetişti Esenyurt'ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı! Mahalleli tam zamanında yetişti
20:48 İsrail’in Gazze’de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90’a çıktı İsrail'in Gazze'de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90'a çıktı
20:13 İzmir’de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzmir'de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
20:05 İzmir’de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı İzmir'de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı
19:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam alemine Gazze çağrısı: Başka çıkış yolumuz yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam alemine Gazze çağrısı: Başka çıkış yolumuz yok
17:43 Böyle rahatlık görülmedi Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti Böyle rahatlık görülmedi! Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti
17:34 Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay’ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı
17:07 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 02:53:51. #1.11#
SON DAKİKA: Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement