Suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için Türkiye'de milli yas kararı - Son Dakika
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Suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için Türkiye'de milli yas kararı

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İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye için Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Filistin Davasına olan desteğimizi göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin şehadeti sebebiyle yarın 1 günlük milli yas ilan edilmiştir.'' ifadelerini kullandı.

01.08.2024 21:14  Güncelleme: 21:25
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İran'da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'daki cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu başkent Tahran'da suikasta uğradı. Haniye'nin öldüğünü doğrulayan Hamas, "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü." ifadelerini kullandı. Hamas ve İran Devrim Muhafızları, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtti.

HANİYE İÇİN 1 GÜNLÜK MİLLİ YAS KARARI

Haniye'nin vefatı sonrası Türkiye'den milli yas kararı geldi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X'teki sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, "Filistin Davasına olan desteğimizi göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin şehadeti sebebiyle yarın 1 günlük milli yas ilan edilmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımının devamında "İsmail Haniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yad ediyor, şahsım ve milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

HANİYE SUİKASTI

Hamas lideri İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran ve Hamas Hareketi alçak suikasttan İsrail'i sorumlu tuttu.

İsmail Haniye

1962 yılında Gazze'deki bir mülteci kampında doğan İsmail Haniye, Hamas'ın kuruluşundan bu yana önemli bir isimdi. İsrail tarafından birçok kez hapse atılan Haniye, 2003 yılında İsrail'in suikast girişiminden kurtulmuştu. 3 yıl sonra Hamas'ın seçimleri kazanmasının ardından kısa bir süre Filistin Başbakanı olan Haniye, 2017 yılında Hamas'ın siyasi büro başkanlığına seçilmişti. Haniye, Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Hamas heyetine liderlik ediyordu.

Suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için Türkiye\'de milli yas kararı

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Son Dakika Dünya Suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için Türkiye'de milli yas kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Ender seker: Bize ne la ne yası tutcaz 88 124 Yanıtla
    Ismail keskin: sen git senden olanların yasını tut 64 54 Osman: Sen tutmasanda olur 53 41 Mesut Yıldız: Sana ve sizin gibilere değil zaten 35 34 Ramazan Sarac: sana ve senin gibiler için geçerli değil yaratik 30 30 ZAFER YILDIZ: doğru sana ne 2 1
  • Metin Ersoy: milli yas ne yaw 58 73 Yanıtla
  • Alper tunga: Savaş ölünce kaybedilmez. Savaş düşmana benzeyince kaybedilir. Rabbim bizleri davasından ayırmasın amin. 84 15 Yanıtla
    Şirin Gül: amin 31 9 ZAFER YILDIZ: Düşman Çok Uzakta değil. Filistin Davası Bizlere Tarihin Yüklediği Bir Misyondur. Atalarımız Önce Kudüsü Özgürleştirip Sonra Anadolu Ve Balkanlara Yönünü Çevirmiştir. Tarih Şuuru Olmayanların Anlamasını Beklemek Yalnızca Ahmaklık Olur 0 0
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