Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.
Haniye'nin hayatını kaybetmesi kamuoyunda infiale neden olurken, Hamas yaptığı açıklamayla saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini duyurdu.
Öte yandan Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmeden önce kaydedilen son görüntüleri de ortaya çıktı. Servis edilen videoda Haniye'nin dün öğlen saatlerinde Milad Kulesi yanındaki "Medeniyetler Ülkesi" temalı parkı ziyaret ettiği anlar yer aldı.
Son Dakika › Dünya › Suikasta kurban giden İsmail Haniye'nin son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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