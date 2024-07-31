Suikasta kurban giden İsmail Haniye'nin son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Dünya

Suikasta kurban giden İsmail Haniye'nin son görüntüleri ortaya çıktı

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İran'ın başkenti Tahran'da suikasta kurban giden Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmeden önce kaydedilen son görüntüleri ortaya çıktı. Servis edilen videoda Haniye'nin dün öğlen saatlerinde Milad Kulesi yanındaki "Medeniyetler Ülkesi" temalı parkı ziyaret ettiği anlar yer alıyor.

31.07.2024 08:43
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

"SALDIRIYI İSRAİL GERÇEKLEŞTİRDİ"

Haniye'nin hayatını kaybetmesi kamuoyunda infiale neden olurken, Hamas yaptığı açıklamayla saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini duyurdu.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmeden önce kaydedilen son görüntüleri de ortaya çıktı. Servis edilen videoda Haniye'nin dün öğlen saatlerinde Milad Kulesi yanındaki "Medeniyetler Ülkesi" temalı parkı ziyaret ettiği anlar yer aldı.

Suikasta kurban giden İsmail Haniye\'nin son görüntüleri ortaya çıktı

İsmail Haniye, Tahran, Kurban, İran, Orta Doğu, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suikasta kurban giden İsmail Haniye'nin son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Erbil Doğru: Allah mekanın cennet eylesin . Bizlerdi af eylesin . Kazanan o kaybeden biz Allah uykunuzdan uyandırsın.. 250 23 Yanıtla
    ersin Anli: Amin ?? 28 2
  • Ahmet Duran CELIK: Turan ordusu kurtulmalı, hemde çok acil 140 39 Yanıtla
    Zafer Koç: Turan ordusu kurulmalı dünya refah ve huzur içinde yaşamalı demek istiyor arkadaş 59 7 Yasin Demir: olayla ne alakası var kardeşş 30 36
  • Veli ihsan Eren: Ey Türk milleti Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur!!Allah rahmet eylesin… 88 39 Yanıtla
    Talat Yelbuz: Bu olayın Türk ile ilgisi ne 23 36 Mustafa POLAT: Talat bazı değerler insanın kanında vardır sonradan öğrenilmez. Senin bilmeni gerektiren bir şey söylemedi. Rahat ol!! 42 10
  • Beykozlu: Şimdi daha çok kıymetini bilmek lazım Bize bu toprakları bırakan onca şehitlere minnet duymak lazım Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e bakın Ezanımız Okunuyor rahatça Camimize gidiyor ibadetlerimizi yapabiliyoruz hiç bir yerden bizi rahatsız edenler yok Şehitlerimizden Allah binlerce kez razı olsun 107 20 Yanıtla
  • Yasin YILDIZ: Adamlar İran’da Hamas liderini öldürdü. Olayın ahlaki boyutu tartışılır ama bu israil için büyük bir başarı. Öyle asarız keseriz, bir gece ansızın geliriz gibi tehditvari konuşmuyorlar. İstediklerini direkt yapıyorlar. 81 31 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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