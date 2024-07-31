Suikasttan bir gün önce görüşmüşler! Bakan Fidan'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklama - Son Dakika
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Dünya

Suikasttan bir gün önce görüşmüşler! Bakan Fidan'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklama

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Tahran'da suikasta kurban giden Hamas lideri İsmail Haniye, dün İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ayak üstü sohbet etmişti. Söz konusu görüşmeye ilişkin görüntüler de ortaya çıkarken Haniye'nin ölümüne ilişkin açıklama yapan Bakan Fidan "Şanlı Filistin direnişinin sembolü haline dönüşmüş bir şahsiyetti. Aziz hatırası, Filistin halkının haklı davasında yaşayacaktır" dedi.

31.07.2024 13:50
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Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere gittiği Tahran'da suikast sonucu öldürülmesi dünya gündemine bomba gibi düştü.

Haniye'nin Pezeşkiyan'ın dün gerçekleşen yemin töreninde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ayak üstü sohbet ettiği görüntüler ortaya çıkarken, video iki ismin keyifli bir şekilde konuştukları görülüyor.

Suikasttan bir gün önce görüşmüşler! Bakan Fidan'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklama

"ŞEHİT EDİLDİĞİNİ DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haniye'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı; "Değerli Kardeşim İsmail Haniye'nin İran'da şehit edildiğini derin bir üzüntüyle öğrendim.

Yaşamını Filistin davasına, Filistin'e barış ve huzur gelmesine adamıştı. Ateşkes sağlanması için son dönemde harcadığı çabanın şahidiyiz. Aile fertleri İsrail tarafından katledildiğinde dahi barışa olan inancını bir an olsun yitirmedi.

"DİRENİŞİN SEMBOLÜ HALİNE DÖNÜŞMÜŞ BİR ŞAHSİYETTİ"

İsmail Haniye, şanlı Filistin direnişinin sembolü haline dönüşmüş bir şahsiyetti. Aziz hatırası, Filistin halkının haklı davasında yaşayacaktır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

Suikasttan bir gün önce görüşmüşler! Bakan Fidan'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklama
Suikasttan bir gün önce görüşmüşler! Bakan Fidan'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklama
Suikasttan bir gün önce görüşmüşler! Bakan Fidan\'dan Haniye\'nin öldürülmesine ilişkin açıklama

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Son Dakika Dünya Suikasttan bir gün önce görüşmüşler! Bakan Fidan'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklama - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mahmut Deniz: Amin 1 0 Yanıtla

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