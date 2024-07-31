Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere gittiği Tahran'da suikast sonucu öldürülmesi dünya gündemine bomba gibi düştü.
Haniye'nin Pezeşkiyan'ın dün gerçekleşen yemin töreninde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ayak üstü sohbet ettiği görüntüler ortaya çıkarken, video iki ismin keyifli bir şekilde konuştukları görülüyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haniye'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı; "Değerli Kardeşim İsmail Haniye'nin İran'da şehit edildiğini derin bir üzüntüyle öğrendim.
Yaşamını Filistin davasına, Filistin'e barış ve huzur gelmesine adamıştı. Ateşkes sağlanması için son dönemde harcadığı çabanın şahidiyiz. Aile fertleri İsrail tarafından katledildiğinde dahi barışa olan inancını bir an olsun yitirmedi.
İsmail Haniye, şanlı Filistin direnişinin sembolü haline dönüşmüş bir şahsiyetti. Aziz hatırası, Filistin halkının haklı davasında yaşayacaktır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."
Son Dakika › Dünya › Suikasttan bir gün önce görüşmüşler! Bakan Fidan'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklama - Son Dakika
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