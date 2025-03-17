Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı - Son Dakika
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Dünya

Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

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Almanya'dan yurda dönüş yaparken havalimanında güvenlik kontrolünde ilginç bir olay yaşayan Süleyman Soylu, Türkçe konuşan güvenlik görevlisinin üstünü arama ve kemerini çıkarma taleplerine sinirlenerek tepki gösterdi. Soylu görevlinin tahrik edici tavırları sonrası kemerini fırlatarak, "Bu da size hediyemiz olsun" dedi. Alman polisi daha sonra Soylu'dan özür diledi.

17.03.2025 12:37  Güncelleme: 13:00
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Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde gençlerle buluşup gurbetçilerle iftar yapan Süleyman Soylu, eşiyle birlikte yurda dönüş yaparken Stuttgart Havalimanı'nda tepki çeken bir olay yaşadı.

KEMERİNİN ÇIKARILMASI İSTENDİ SOYLU SİNİRLENDİ

Oda Tv'de yer alan habere göre; Havalimanında güvenlik kontrolünden geçtikten sonra Türkçe konuşan bir görevli, Soylu'yu yüksek sesle durdurarak "Üstünüzü arayacağım" dedi. Bu sırada etraftaki yolcuların ilgisini çeken görevli, ardından Soylu'ya kemerini çıkarmasını söyledi. Soylu bu duruma sinirlenerek "Neden kemerimi çıkarıyorum? Kim olduğum belli, üstümde arandı." şeklinde tepki verdi.

SİZE HEDİYEMİZ OLSUN

Olayın devamında, görevli Soylu'yu tahrik edici şekilde konuşmalarına devam etti, bunun üzerine Soylu kemeri iki görevlinin arkasına fırlattı. Eşi Hamdiye Soylu, görevlilere "Bu da size hediyemiz olsun" diyerek durumu sonlandırdı.

ALMAN POLİSİ SOYLU'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Bir süre sonra Alman polisleri devreye girdi, Soylu çiftinden özür dileyerek bunun bir hata olduğunu belirtti. Soylu ise özürleri kabul etti.

Süleyman Soylu\'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu, Politika, 3-sayfa, Almanya, Gündem, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • osman şahin:
    SOYLU KENDİNİ NE SANIYORSUN NORMAL BİR İNSAN GİBİ SENİDE UYGULAMAYA TABİ TUTMUŞLAR GAYET DOĞAL TIRIP YAPMAYA LÜZUM YOK 137 33 Yanıtla
  • Mesut Gülmez:
    Sedat Reyis tasma hoşt :) 32 4 Yanıtla
  • aragorn:
    1 SOYLU tüm SOYSUZLARA yeter... 11 23 Yanıtla
  • Mehmet Doğan:
    orası türkiye cumhuruyeti değil .sende suriyeli değilsin .. 14 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı - Son Dakika
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