Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde gençlerle buluşup gurbetçilerle iftar yapan Süleyman Soylu, eşiyle birlikte yurda dönüş yaparken Stuttgart Havalimanı'nda tepki çeken bir olay yaşadı.
Oda Tv'de yer alan habere göre; Havalimanında güvenlik kontrolünden geçtikten sonra Türkçe konuşan bir görevli, Soylu'yu yüksek sesle durdurarak "Üstünüzü arayacağım" dedi. Bu sırada etraftaki yolcuların ilgisini çeken görevli, ardından Soylu'ya kemerini çıkarmasını söyledi. Soylu bu duruma sinirlenerek "Neden kemerimi çıkarıyorum? Kim olduğum belli, üstümde arandı." şeklinde tepki verdi.
Olayın devamında, görevli Soylu'yu tahrik edici şekilde konuşmalarına devam etti, bunun üzerine Soylu kemeri iki görevlinin arkasına fırlattı. Eşi Hamdiye Soylu, görevlilere "Bu da size hediyemiz olsun" diyerek durumu sonlandırdı.
Bir süre sonra Alman polisleri devreye girdi, Soylu çiftinden özür dileyerek bunun bir hata olduğunu belirtti. Soylu ise özürleri kabul etti.
Son Dakika › Dünya › Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı - Son Dakika
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