Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
07.01.2026 19:14  Güncelleme: 20:08
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Haber Videosu

10 Mart mutabakatına uymayıp Suriye ordusuna entegre olmayı reddeden terör örgütü YPG, son günlerde sivil halka da saldırılarını artırdı. Suriye ordusu YPG'ye karşı operasyon başlatırken, terör örgütünün Halep'te bazı bölgeleri hedef alıp sivilleri vurduğu belirtildi. Şehirde pek çok noktadan dumanlar yükselirken, Suriye ordusunun YPG'li teröristlerin kullandığı bir noktayı İHA ile hedef aldığı anlar kameraya yansıdı.

Suriye'de10 Mart mutabakatına uyup orduya emtegre olması için verilen süre dolan terör örgütü YPG, özellikle sivil halka yönelik saldırılarını artırdı. Suriye ordusu, terör örgütüne operasyon başlatma kararı aldı.

YPG'Lİ TERÖRİSTLER İHA İLE VURULDU

Halep'te çatışmalar yaşanırken bölgede gerilim tırmandı. Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği kentten tahliyeler de başladı. YPG, sivil halkı kalkan olarak kullanıp hedef alırken, Suriye ordusunun YPG'nin kullandığı bir noktayı İHA ile hedef aldığı anlar kameraya yansıdı.

"SÜRE DOLDU, TOPÇU ATIŞI BAŞLADI"

Suriye'nin Halep kentinde terör örgütü PKK/YPG kontrolünde bulunan iki mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, söz konusu mahallelerde güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Suriye TV ise, "Şam'ın verdiği süre doldu, topçu atışı başladı" açıklamasını yaptı.

Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

YPG'YE OPERASYON

Suriye ordusu Halep'te kapsamlı bir askeri ve güvenlik operasyonu başlattığını duyurdu. Suriye ordusu tarafından yapılan açıklamada, Halep'in tamamen güvenli hale getirilmesi amacıyla operasyonların genişletilerek sürdürüleceği belirtildi. Açıklamada, operasyonların temel hedefinin kentteki silahlı grupların etkisiz hale getirilmesi ve kamu düzeninin yeniden tesis edilmesi olduğu vurgulandı.

Suriyeli askeri bir kaynak ise yürütülen operasyonlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Halep'teki askeri operasyonlarımız uluslararası hukuka uygun olarak yürütülecektir. Silahlı grupları hedef alırken aynı zamanda sivilleri bölgeden tahliye etmeye odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"YPG MEVZİLERİ MEŞRU HEDEF"

Suriye ordusu ayrıca, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye ait Halep kentindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki tüm mevzilerin meşru hedef olduğunu duyurdu.

Suriye resmi ajansı SANA'nın Ordu Operasyonlar Komutanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, örgütün Halep kentinin mahallelerine ve sivillere yönelik karşı çok sayıda katliam gerçekleştirdiği gerekçesiyle mevzilerinin meşru hedef ilan edildiği belirtildi.

Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşayan sivil halka, PKK/YPG'ye ait mevzilerden derhal uzak durmaları çağrısı yapan Suriye Operasyonlar Komutanlığı ayrıca, halkın zarar görmemesi için bölgede iki güvenli insani geçiş koridorunun açıldığını duyurdu.

HALEP'TEKİ ÇATIŞMALAR

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı.

Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.

Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesinde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.

Son Dakika Dünya Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar - Son Dakika

  • Muzaffer Düzgünoglu Ruffertshöfer Muzaffer Düzgünoglu Ruffertshöfer:
    Pis memleket resmen bataklik. Bence çok uzun çok yüksek ve çok kalın bir duvar çekilsin. Hiç görmeyelim o tarafı. 22 14 Yanıtla
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    bize gelmeyin orada kalın Yeter 20 6 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    Asıl mesele bizdekileri oraya göndermekte. Hem böylece Filistinli kardeşlerimizle İsrail sınırında omuz omuza savaşma fırsatı yakalarlar. Zaman yürüyüş, boykot zamanı değil. Zaman elde silah İsrail'e haddini bildirme zamanı. 15 5
  • Apple User Apple User:
    Amerika ve İsrail’in tan desteği işeşımaran terör örgütü daha neler yapacak. bizde sınırdan seyredeceğiz. 5 9 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    Genel kural: Şımaran şamarı yer 10 4
  • Turan Oluc Turan Oluc:
    anlamıyorum bu insanlar neden hep savaş peşinde insan öldürmek can almak neden bu kadar basit oldu olayın kahramanı abd ve israilde bir bomba bile patlamiyor Suriye Gazze Libya Yemen ve daha fazlası 7 0 Yanıtla
  • ozcan1974 ozcan1974:
    3 gün sonra kardeş olur masaya oturursunuz 3 0 Yanıtla
SON DAKİKA: Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar - Son Dakika
