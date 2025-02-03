Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Türkiye ziyareti öncesi umreye gitti - Son Dakika
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Dünya

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Türkiye ziyareti öncesi umreye gitti

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Türkiye ziyareti öncesinde umreye gitti. Yoğun güvenlik önlemleri altında umre tavafını gerçekleştiren Şara'nın görüntüleri kameralarca kaydedildi.

03.02.2025 17:43  Güncelleme: 17:56
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Suriye'de Esad rejiminin silahlı muhalifler gruplar tarafından yıkılmasının ardından kurulan yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yaptı. Şara'nın sonraki durağının ise Türkiye olacağı açıklandı.

TÜRKİYE ZİYARETİ ÖNCESİ UMRE'YE GİTTİ

Yarın Ankara'da olması beklenen Şara'dan dikkat çeken bir adım geldi. Şara, Türkiye ziyaretinden önce umreye gitti. Yoğun güvenlik önlemleri altında umre tavafını gerçekleştiren Şara'nın görüntüleri kameralarca kaydedildi.

FAHRETTİN ALTUN DUYURMUŞTU

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Ankara'ya geleceğini bildirmiş; Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde Suriye'deki son gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alınacağını, ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımların değerlendirileceğini ifade etmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Türkiye ziyareti öncesi umreye gitti

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Türkiye, Suriye, Dünya, Şara, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Türkiye ziyareti öncesi umreye gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Hasan Kiremitci:
    Müslüman adam, nereye gidecekti? Tabiki Kabeye gidecek. Din düşmanları ve avareleri Kudurur, en doğal hakkı. Buna bizim içimizdekilerde dahil. 37 30 Yanıtla
  • Omer Zeroglu:
    umreye gitti ulan nasil haber biraz gerçekçi olun suudilerin elini öpmeye gitti diyemediniz dimi !!!!!! 19 32 Yanıtla
  • Fırat bağlıcak:
    Allah kabul etsin 29 15 Yanıtla
  • Balan Guler:
    Eyvah ,Umreye gittiyse CHP'liler düşman olur bu adamada. 32 8 Yanıtla
  • Şahin Zorlu:
    kestigi kellelerin gunahindan kurtulmak icin gitmistir 7 13 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    bunu bile siyasete alet eden CHP ye laf eden üç gram beyinliler var. çok süper muslumnsaniz ülke yönetimi sizde. ve ülkenin gelidigi durum ortada. zengin fakir arsindaki makas ortada. demek ki siz muslumanlig uygun yaşayıp yonetmiyor kendiniz için dini kullaniyorsunuz. 8 5 Yanıtla
  • Şefik Bugur:
    IŞİD'in kelle kesen münafık günah çıkarmaya gitmiş 4 8 Yanıtla
  • Çelikk:
    Adi Adam Türkiye yi Kullanıyorlar 1 5 Yanıtla
  • kazbek tseyev:
    DAHA DOGRUSU, SAHIBININ ELİNİ YALAMAYA GİTTİ 1 3 Yanıtla
  • Türk:
    Helal olsun Allah kabul etsin. Adamsın adam Arkanızda Türkiye'deki gerçek Türkler var Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan var Allah yardımcınız olsun 0 0 Yanıtla
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