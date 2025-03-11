Suriye Cumhurbaşkanı ve SDG\'li Ferhad Abdi Şahin Arasında Birlik Anlaşması İmzalandı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG'li Ferhad Abdi Şahin arasında, Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden bir anlaşma imzalandığı. Sürpriz anlaşmaya Türkiye'nin tepkisi merak ediliyor. CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Ankara'nın anlaşmayla ilgili değerlendirmelerini aktardı.

SDG İLE ANLAŞMA İMZALANDI

Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın X hesabından yapılan fotoğraflı paylaşımda, anlaşmanın Suriye Arap Cumhuriyeti kurumlarına entegrasyon ile toprak birliğini öngördüğü ve bölünmeyi reddettiği ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, imza atılan anlaşma metnine de yer verildi.

"KÜRTLER SURİYE'NİN ASIL BİLEŞENİDİR"

Metinde "Suriyelilerin, dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak, liyakate dayalı şekilde siyasi süreçlere ve devlet kurumlarına katılım ve temsillerinin güvence altına alındığı" kaydedilirken "Kürt toplumu, Suriye devletinin asli bir bileşenidir ve Suriye devleti, vatandaşlık hakkını ve tüm anayasal haklarını garanti altına alır." maddesine yer verildi.

ESAD YANLILARI İLE ORTAK MÜCADELE VURGUSU

Metinde öne çıkan diğer ifadeler ise şöyle:

"Suriye topraklarının tamamında ateşkesin sağlanması; kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanı, petrol ve gaz sahaları da dahil olmak üzere, Suriye devleti yönetimiyle bütünleştirilmesi; Suriye devletinin, Esed rejiminin kalıntıları ve ülkenin güvenliği ile birliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelesine destek verilmesi, bölünme çağrıları, nefret söylemi ve Suriye toplumunun tüm bileşenleri arasında fitne yayma girişimlerinin reddedilmesi; yürütme komitelerinin, anlaşmanın bu yılın sonunu aşmayacak şekilde uygulanması için çalışması."

ANKARA ANLAŞMAYA NASIL BAKIYOR?

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova Ankara'nın anlaşmaya dair ilk yorumlarını aktardı. Canlı yayına katılan Canova şu bilgileri aktardı:

Ankara'da hava olumlu. Hakikaten bir memnuniyet olduğunu söyleyebilirim Ankara açısından. Neden? Anlaşmanın maddelerine bakarsak, kaynaklar diyor ki bizim için şu aşamada olumlu. Ankara'nın hep savundukları bu maddelerde var. Mesela birinci madde. Tüm Suriyelilerin dini kültürel geçmişlerinden bağımsız olarak, yeteneklerine dayalı siyasi süreçte ve devlet sınırlarında temsili. Kürt toplumunun, Suriye'nin devletinin asli bir parçası olması, devletin vatandaşlık hakkını ve anayasalarlarının güvence altına alacak olması, oradaki Kürtlerin. Bunlar olumlu. Neden? Ne diyor Ankara? Oradaki tüm grupların, tüm etnik grupların yeni yönetimde kendi ağırlıkları oranında temsili, yani kapsayıcı bir yönetim, kapsayıcı yeni bir Suriye.

"ANKARA MADDELERİ HOŞNUT KARŞILIYOR"

Bu anlamda elbette Ankara bu maddeleri hoşnut karşılıyor. Suriye genelinde ateşkesin sağlanacak olması da çok önemli. Bu ne demektir? Çatışmasız ortam. Diğer yandan Kuzey Doğu Suriye'de özellikle bu madde çok önemli. Tüm askeri kurumlar devlet yönetimi altına alınacak. Buna sınır kapıları, havaalanları, petrol ve gaz sahaları da dahil olacaktır. Ankara ne diyor? Ordu içinde ordu olmaz, devlet içinde devlet olmaz. Yani bu noktada artık Kuzey Doğu Suriye'de ayrı bir yönetim, işte petrol ve gaz sahalarının yönetiminin başka birilerinin elinde olması, bunların tamamı sona erecek. Bundan böyle Suriye devleti buraları da yönetmeye başlayacak. Yani devlet içinde devlet olmayacak.

"YPG'NİN MEVCUT KOMUTA KADEMESİ GİDECEK"

Ha, ordu içinde ordu olmaz meselesi. Yani bu noktada şimdi YPG acaba biliyorsunuz hep tartışıyordu, entegre olacak Suriye ordusuna ama ayrı bir kol ordu olarak mı entegre olacak? Ankara zaten o yüzden diyordu, hayır bu kabul edilemez, ordu içinde ordu olmaz diyordu. Şimdi görünen o ki şu an erken ama ilk aşamada belli ki YPG'nin mevcut komuta kademesi gidecek. Onun için de çok beklenmeyecek diyor kaynaklar. Yarından itibaren farklı komutanlar atanabilir, beklenti bu yönde. Ve daha sonra da elbette Suriye milli ordusuna tam entegrasyon sağlanabileceği, bu yola girilebileceği yönünde beklentiler ifade ediliyor ve çok da uzun sürmeyeceği yarından itibaren yeni komutanların atanabileceği ifade ediliyor.

"YPG'NİN SOK GEREKÇESİ DE ORTADAN KALKTI"

Şimdi YPG'nin varlığının gerekçelerden biri de biliyorsunuz, IŞİD ile mücadeleydi. Oradaki hapishanelerdi. Çok değil, bu hafta sonu beşli bir toplantı yapıldı Ürdün'de, Ve oradan önemli bir karar çıktı, bir bildiri yayınlandı. Bundan sonra oradaki hapishaneleri Suriye hükümeti devralacak, ama diğer ülkeler, komşu ülkeler de buna destek olacak. Bir ortak mücadele merkezi kurulacak. Dediğim gibi bu ortak mücadele merkezinin de ya Türkiye'de ya Ürdün'de muhtemelen kurulması bekleniyor. Henüz netleşmedi. Teknik görüşmeler devam ediyor. Ama bu hafta sonu atılan bu adım elbette YPG'nin son gerekçesini de ortadan kaldırmış vaziyette. Şimdi şunu da söyleyeyim, Suriye Milli Ordusu için Türkiye'den, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden destekli bir eğitim faaliyeti olacak mıdır? İleriki aşamalarda Suriye ile Türkiye arasında askeri işbirliği anlaşmalarının imzalanması da söz konusu olacak. Ve malum son dönemde bir askeri ateşe de atandı oraya. Önümüzdeki haftadan itibaren, bunun da altını çizeyim, askeri görüşmeler hızlanabilir. Hatta bazı ziyaretler de beklenebilir önümüzdeki haftadan itibaren. Bu noktada YPG'nin de bu anlaşmaya imza atarak artık yavaş yavaş Suriye Milli Ordusu'na entegre olacak olması o anlamda da önemli.