61 yıllık Baas rejiminin 8 Aralık 2024 tarihinde devrilmesinin ardından Suriye'de birbiri ardına önemli değişiklikler yaşanmaya devam ediyor.
Suriye'nin başkenti Şam'da tüm askeri grupların katılımıyla düzenlenen "Zafer Konferansı"nda Ahmed Şara geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edilirken, anayasanın yürürlükten kaldırıldığı, ordu ve parlamentonun feshedildiği açıklandı.
Öte yandan Suriye'nin yeniden inşası sürecinde ulusal logo, kimlik ve resmi belgeler de yenileniyor. İlk olarak Cumhurbaşkanlığı logosu değişirken yeni tasarımdaki 3 yıldız detayı dikkat çekti.
Tasarımcı Muhammed Selvaye "Ulusal kimlik, sadece bireysel belgelerle sınırlı değil. Biz Suriye'yi, uluslararası alanda daha güçlü şekilde temsil edecek bir kimlik oluşturuyoruz" dedi.
Son Dakika › Dünya › Suriye Cumhurbaşkanlığı logosu güncellendi - Son Dakika
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