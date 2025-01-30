Suriye Cumhurbaşkanlığı logosu güncellendi - Son Dakika
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Dünya

Suriye Cumhurbaşkanlığı logosu güncellendi

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Suriye'de, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından başlatılan ülkenin yeniden inşası sürecinde Cumhurbaşkanlığı logosu da güncellendi. Suriye'de düzenlenen Zafer Konferansı'nda Ahmed Şara geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edilmişti.

30.01.2025 10:07
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61 yıllık Baas rejiminin 8 Aralık 2024 tarihinde devrilmesinin ardından Suriye'de birbiri ardına önemli değişiklikler yaşanmaya devam ediyor.

ŞARA GEÇİŞ DÖNEMİNİN CUMHURBAŞKANI OLDU

Suriye'nin başkenti Şam'da tüm askeri grupların katılımıyla düzenlenen "Zafer Konferansı"nda Ahmed Şara geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edilirken, anayasanın yürürlükten kaldırıldığı, ordu ve parlamentonun feshedildiği açıklandı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı logosu güncellendi

CUMHURBAŞKANLIĞI LOGOSU GÜNCELLENDİ

Öte yandan Suriye'nin yeniden inşası sürecinde ulusal logo, kimlik ve resmi belgeler de yenileniyor. İlk olarak Cumhurbaşkanlığı logosu değişirken yeni tasarımdaki 3 yıldız detayı dikkat çekti.

Suriye Cumhurbaşkanlığı logosu güncellendi

TASARIMCIDAN NET MESAJ

Tasarımcı Muhammed Selvaye "Ulusal kimlik, sadece bireysel belgelerle sınırlı değil. Biz Suriye'yi, uluslararası alanda daha güçlü şekilde temsil edecek bir kimlik oluşturuyoruz" dedi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı logosu güncellendi

Politika, Güncel, Suriye, Dünya, Şara, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye Cumhurbaşkanlığı logosu güncellendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mehmetali Karatay:
    Suryeliler hadi gidin bak cumhurbaşkanız oldu hadi gidin 108 102 Yanıtla
  • monşer null:
    Sktr git çok önemli sanki 45 115 Yanıtla
  • Murat:
    Katil Esad kaybetti ya nasılda kuduruyor içimizdeki Esad aşıkları.!!! 32 28 Yanıtla
  • Balalayka Trampet:
    Terörist cumhurbaşkanı olunca 25 24 Yanıtla
  • Mehmet:
    kim bunu cumhurbaskanı yaptı 22 25 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    en azından cıvık biri değil 24 14 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    TERÖRIST 10 6 Yanıtla
  • Abdülkadir Turhan:
    şimdi naneyi yediniz logo değiştiğine göre artık dünyaya hükmedebilirler ?? 10 4 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    amerikan logosu olmus resmen 7 6 Yanıtla
  • Mehmet Tasdemir:
    En önemli değişiklik bence kuşun başı (sol) tarafa bakarken şimdi sağcılara bakıyor olması 12 0 Yanıtla
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