Son dönemde muhaliflerin rejimi devirmesiyle gündemde olan Suriye'den ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü çok konuşuldu.
Hama şehrinde 4 dürüm ve 6 kola siparişi veren Türk, toplamda 250 bin Suriye lirası ödedi. Siparişin ödemesi sırasında para sayma makinelerinin kullanılması ilginç görüntülere sahne oldu. O anlara sosyal medyada da çok sayıda yorum yapıldı.
Son Dakika › Dünya › Suriye'de 4 dürüm 6 kola için ödenen parayı makineyle saydılar - Son Dakika
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