Suriye\'de 4 dürüm 6 kola için ödenen parayı makineyle saydılar

Nazif Avcı:

Şimdi bunlamı öğünelim adı üstünde savaş ılan bir ülke sen nede. Kendi ülkeni avrupa ülkeleri ile katar dinarı ile zengin ülkelerin para birimiyle değerlendirmiyorsın yıkılmış bitmiş bir ülket Yi kendine eş görüyon hatta gir çoğu afrika ülkesinden paran daha değersiz bunu biliyon mu nede. Bu kadar değersiz ben burda siyaset yada politika yapmak değil amaç rusyada saval var ama ekonomisi enflasyonu bizden iyi ha keza ukraynada aynı ekonomi bizde sizce çok mu iyi sadece hayatta kalmaya çalışıyor insanlar ülkemde tuzu kuru olan zaten söz yok orta kesim ve alt gelir durumu bitik emekliler ise zaten yok güya emekliler senesi