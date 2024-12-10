Suriye'de 4 dürüm 6 kola için ödenen parayı makineyle saydılar - Son Dakika
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Dünya

Suriye'de 4 dürüm 6 kola için ödenen parayı makineyle saydılar

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Suriye'ye giden bir Türk vatandaşı, yaşadığı ilginç anları paylaştı. Hama şehrinde 4 dürüm ve 6 kola siparişi veren vatandaş, toplamda 250 bin Suriye lirası ödedi. Siparişin ödemesi sırasında para sayma makinelerinin kullanılmasını kaydeden vatandaş, Suriye'deki ekonomik durumu gözler önüne serdi.

10.12.2024 09:34  Güncelleme: 09:41
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Son dönemde muhaliflerin rejimi devirmesiyle gündemde olan Suriye'den ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü çok konuşuldu.

Hama şehrinde 4 dürüm ve 6 kola siparişi veren Türk, toplamda 250 bin Suriye lirası ödedi. Siparişin ödemesi sırasında para sayma makinelerinin kullanılması ilginç görüntülere sahne oldu. O anlara sosyal medyada da çok sayıda yorum yapıldı.

Suriye\'de 4 dürüm 6 kola için ödenen parayı makineyle saydılar

Ekonomi, Suriye, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'de 4 dürüm 6 kola için ödenen parayı makineyle saydılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Fahri Sağgül:
    Bizde savaş yok ancak ekonomi konusunda bizimde onlardan aşşağı kalır yanımız yok malesef askari ücret 17.002 TL ev kiraları 15 20 bin tl arası ne farkımız var üç kişilik bir aile dışarıda birşeyler yese 2000 TL den aşşağı değil ne farkımız var bence bizde'de ekonomik savaş var 65 11 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    TL kullanacaklar refarandumla gelsin 82 83 TC vilayetimiz hayırlı olsun 26 35 Yanıtla
  • H celik:
    Beterin beteri varmış demekki 21 7 Yanıtla
  • Emre Bey:
    TL Kullanılsın 9 12 Yanıtla
  • yücel bozdemir:
    ben şu anda Suriye deyim hepsi yalan suriye parası kullanılmıyor dolar ve TL kullanılıyor. sigara paketi 10 ile 18 lira arasında domates 15 lira kemiksiz kuzu eti 450 lira mazot 19 lira daha sayayimmi enflasyon bizden daha düşük sadece burada gelir seviyesi biraz. düşük 12 5 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    6 sıfırı silmeseydik o hesap 500 milyondu 8 2 Yanıtla
  • SnOW gRaiN:
    6 sifir atin bakalim bizim parayi geçiyormu 3 2 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Türk parasının Değeri artacak demek ki. 1 3 Yanıtla
  • Nazif Avcı:
    Şimdi bunlamı öğünelim adı üstünde savaş ılan bir ülke sen nede. Kendi ülkeni avrupa ülkeleri ile katar dinarı ile zengin ülkelerin para birimiyle değerlendirmiyorsın yıkılmış bitmiş bir ülket Yi kendine eş görüyon hatta gir çoğu afrika ülkesinden paran daha değersiz bunu biliyon mu nede. Bu kadar değersiz ben burda siyaset yada politika yapmak değil amaç rusyada saval var ama ekonomisi enflasyonu bizden iyi ha keza ukraynada aynı ekonomi bizde sizce çok mu iyi sadece hayatta kalmaya çalışıyor insanlar ülkemde tuzu kuru olan zaten söz yok orta kesim ve alt gelir durumu bitik emekliler ise zaten yok güya emekliler senesi 2 0 Yanıtla
  • Trabzon:
    BİZ FARKLIMIYIZ 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Suriye'de 4 dürüm 6 kola için ödenen parayı makineyle saydılar - Son Dakika
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