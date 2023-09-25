Suriye'de ABD destekli Kürt gruplar Arap kabileler ile yaşanan yeni çatışmalardan sonra sokağa çıkma yasağı ilan etti - Son Dakika

Suriye'de ABD destekli Kürt gruplar Arap kabileler ile yaşanan yeni çatışmalardan sonra sokağa çıkma yasağı ilan etti

Suriye\'de ABD destekli Kürt gruplar Arap kabileler ile yaşanan yeni çatışmalardan sonra sokağa çıkma yasağı ilan etti
Son Güncelleme: 25.09.2023 15:35

ABD destekli Kürt güçleri, Suriye'nin doğusunda rakip Arap milisleriyle yeni çatışmaların ardından sokağa çıkma yasağı ilan etti. Irak sınırına yakın Ziban kasabasında Arap silahlı adamların bazı bölgeleri ele geçirmesinin ardından, Kürt savaşçılarının öldüğü bildirildi

ABD destekli Kürt güçleri, Suriye'nin doğusunda rakip Arap milisleriyle yeni çatışmaların ardından sokağa çıkma yasağı ilan etti. Suriyeli medya ve aktivistlere göre,sokağa çıkma yasağı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Arap milisleri arasında haftalarca süren çatışmaların bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Suriye'de ABD destekli Kürt gruplar Arap kabileler ile yaşanan yeni çatışmalardan sonra sokağa çıkma yasağı ilan etti

SDG, Ziban kasabası da dahil olmak üzere Deyrizor ilinin birkaç kasabasında tedbirler aldı. Amerikalı askerlerin bulunduğu Irak sınırına yakın bir bölge olan Ziban kasabasında Arap silahlı adamların pazartesi günü bazı bölgeleri ele geçirmesinin ardından, Kürt öncülü güçlerden bazı savaşçıların öldüğünü bildirdi. İngiltere merkezli muhalif savaş gözlemcisi Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bazı Arap savaşçılarının hükümet kontrolündeki bölgelerden geçtiğini söyledi.

İldeki yerel medya, çatışmalar yoğunlaştığında bazı Kürt savaşçılarının bölgeyi terk ettiğini bildirdi. Detaylar mevcut değil.

Kürt öncülü güçler, Suriye hükümetini rakip Arap milislerinin Fırat Nehri'ni geçmelerine izin vererek şiddeti teşvik etmekle suçladı. Çatışmalar ilk olarak Ağustos sonlarında başladı ve Suriye Demokratik Güçleri'ne göre iki hafta süren çatışmalarda 25 Kürt savaşçısı, 29 Arap kabile grubu üyesi ve silahlı kişi ile 9 sivil öldü.

Şam'daki Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümeti, Kürt öncülü güçleri ayrılıkçı savaşçılar olarak görüyor ve IŞİD'e karşı savaşta Amerika Birleşik Devletleri ile kurdukları ittifakı ve Suriye'nin doğusundaki özerk bölgesini kınadı.

Öte yandan, Suriye'de asker bulunduran Türkiye ve Suriye'nin kuzeybatısındaki Türk destekli muhalefet grupları, Kürt öncülü Suriye Demokratik Güçleri ile rutin olarak çatışıyor.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Suriye'de ABD destekli Kürt gruplar Arap kabileler ile yaşanan yeni çatışmalardan sonra sokağa çıkma yasağı ilan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye'de ABD destekli Kürt gruplar Arap kabileler ile yaşanan yeni çatışmalardan sonra sokağa çıkma yasağı ilan etti - Son Dakika
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