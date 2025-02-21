Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur - Son Dakika
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Dünya

Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya ilk muhalefeti eski bir ekonomist olan babası Hüseyin Şara yaptı. Kamuda özelleştirme iddialarına tepki gösteren baba Şara, "Büyük hata olur, ulusal bir servettir ve halka aittir" dedi.

21.02.2025 18:13  Güncelleme: 18:48
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Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeni yönetimde Cumhurbaşkanı Ahme Şara oldu. Ülkeyi ayağa kaldırma çalışmalarına hızla başlanırken, yeni yönetimin ekonomide özelleştirme politikasına gideceği iddia edildi.

CUMHURBAŞKANI ŞARA'YA BABASINDAN MUHALEFET

Cumhurbaşkanı Şara'ya ise ilk tepki eski bir ekonomist olan babası Hüseyin Şara'dan geldi. Facebook hesabından paylaşım yapan baba Şara, özelleştirme politikasına yönelik eleştirilerini kaleme aldı.

Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur

"ÖZELLEŞTİRME BÜYÜK BİR HATA"

Hüseyin Şara şunları söyledi: "Kamu sektörü şirketlerinin ve kurumlarının özelleştirilmesi hakkında duyduklarım karşısında, bunun büyük bir hata olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü bu kamu sektörü onlarca yılda inşa edildi ve ulusal bir servettir ve halka aittir. Eğer bir çökme, yolsuzluk ve kayıp varsa, bu altyapıdan değil, onu deneyimsiz ve umursamaz bir şekilde yöneten cahil yönetimlerden kaynaklanmaktadır çünkü onlar bunu kendi mülkleri olarak görüp diledikleri gibi davranmışlardır."

Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur

BÖLGESEL EKONOMİK KALKINMA KONUSUNDA UZMAN

Hüseyin Şara'nın sosyalist ve milliyetçi bir çizgide olduğu biliniyor. Bağdat Üniversitesi'nde ekonomi bölümünden mezun olan baba Şara, bölgesel ekonomik kalkınma üzerine çok sayıda kitap yazdı. Hüseyin Şara, Baas rejimi tarafından yıllarca hapse mahkum edildi. Daha sonra sürgüne gönderilen Hüseyin Şara, uzun yıllar boyunca çalışmalarını Riyad'da sürdürdü.

Suriye\'de Ahmed Şara\'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur

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Son Dakika Dünya Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Oğuzhan Çiçek:
    BABASI DA İLERİ GÖRÜŞLÜYMÜŞ 2002 DEN SONRA ÖZELLEŞTİRİLEN KURUMLAR VE FABRİKALAR ŞUANDA HALKIMIZA HİZMET EDİYOR OLSAYDI BAŞKA BİR DURUMDA OLABİLİRDİK 658 566 Yanıtla
  • Bulent Yagan:
    2002 den önce satılmayanlar sayesinde Avrupa'ya işçi göderiminde rekor kırdık o yüzden çalıştırmaya işçi bulamadık manukyan vergi rekortmeni oldu 941 58 Yanıtla
  • yilmaz aslan:
    evet tecrübeyle sabit Türkiye’nin haline bakın.ne kadar yanlış olduğunu görebilirsin 360 311 Yanıtla
  • Bunyamin Gorentas:
    Arkadaş Babanı dinle gerisi boş bizim halimize bak zengin hep zengin fakir daha da fakir oldu. 216 251 Yanıtla
  • admsrhn@yahoo.com:
    Bu şarlatanı niye oraya oturttular şimdi belli oldu. Daha ülke kurulmadan parayla herşeyi/ tüm zenginlikleri özelleştirme adı altında satacaklar…. 46 126 Yanıtla
  • Apple User:
    özelleştirme gavur oyunudur yanlıştır, türkiyede kamu teşekkülleri özelleşti ülke ithalata mecbur bırakıldı üstelik özelleşen fabrikaların çoğu kapatılıp yerine konut yapıldı diğerleri de yabancı ülkelerin eline geçti! babası haklı. 150 11 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    adam zayıf biriydi. c.baakani oldukdn sonra kilolanmis 6 103 Yanıtla
  • Müslüm Yaman:
    o var ya bide o bilse bunu 34 42 Yanıtla
  • Casper:
    Defol git 13 42 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    hejsabını kitasını düzgün yap gelecek olan para dere gibi akar düzgün kullan 9 0 Yanıtla
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