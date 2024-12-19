Suriye'de Baas Rejimi Sonlandı, Esad ve Ailesi Rusya'ya Sığındı - Son Dakika
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Dünya

Suriye'de Baas Rejimi Sonlandı, Esad ve Ailesi Rusya'ya Sığındı

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Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'ı ele geçirmesi, 61 yıllık Baas rejimini sona erdirdi. Muhaliflerin Şam'a girişlerinin ardından Beşar Esad ve ailesi Rusya'ya sığındı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sığınma hakkını bizzat verdiği Esad için ilk kez konuştu. Esad'ın Moskova'ya gelişinden bu yana kendisiyle görüşmediğini ifade eden Putin, görüşme planının olduğunu açıkladı.

19.12.2024 13:50  Güncelleme: 14:16
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27 Kasım'da HTŞ önderliğindeki silahlı muhalif gruplar operasyonlarına başlamış ve 12 gün gibi kısa bir sürede başkent Şam'a kadar ilerlemişti. Muhaliflerin Şam'a girişinin ardından 61 yıllık Baas rejimi sona ermiş ve Beşar Esad, ailesiyle birlikte Rusya'ya kaçmıştı.

SIĞINMA HAKKINI BİZZAT PUTIN VERDİ

Kremlin'den yapılan açıklamada Esad ve ailesine sığınma hakkının bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiği bildirilmişti. Putin, başkent Moskova'da düzenlenen yıllık basın toplantısında güncel konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

"ESAD İLE GÖRÜŞMEYİ PLANLIYORUM"

Esad'ın Rusya'ya sığınmasının ardından ilk kez konuyla ilgili konuşan Putin, "Esad'ın Moskova'ya gelişinden bu yana kendisiyle görüşmedim ama görüşmeyi planlıyorum." dedi. Rusya'nın Suriye'de mağlup olmadığını da söyleyen Putin, "Suriye'de amacımıza ulaştık, orada iktidara gelenler teröristler olmadı." ifadelerini kullandı.

SURİYE'DE NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek 8 Aralık'ta çökmüştü. Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge, PKK/YPG'den temizlenmişti.

Suriye\'de Baas Rejimi Sonlandı, Esad ve Ailesi Rusya\'ya Sığındı

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Son Dakika Dünya Suriye'de Baas Rejimi Sonlandı, Esad ve Ailesi Rusya'ya Sığındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • O bir Karşıyakalı:
    Tabi görüşmeyi planlarsım Esad'la.Nasil olsa sana gelirken yanında kaçırdığı tonlarca altın bavul bavul dövizler var. 19 1 Yanıtla
  • Yusuf Aslan:
    Şaka yapıyorsun Alo 10 0 Yanıtla
  • ZIPPO null:
    Şaka mı bu haber 9 0 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    Her gün üzerlerine bomba attığın halk için mi söylüyorsun bunu tererüst değillerdi bilerek bombaladın 5 0 Yanıtla
  • Özlen Yüceler:
    Hedefine ulaşmıştır tabi o kadar parayla Esat ı memlekete aldı kaçyüz milyar dolar artık onu bilmiyoruz ama bence hedefi tam 12 den vurdu Putin ?? 3 0 Yanıtla
  • k K:
    Şimdi terörist değildir. Dediğin Suriye'deki yöneticilerinin başına Beşer esad'la Tonlarca bomba yağdırıp 500.000 insan öldürdün. Demek ki itiraf ettin. En son yani masum insanları öldürdüğünü Insanlık düsmanı katil diktatör 1 0 Yanıtla
  • mehmet kaynar:
    ESET YANLISI OLARAK RUSYA ORDAYDI EEEE GELEN ONLAR İÇİN TERÖRİST SE NİYE SAVAŞMADI. RUSYA KÖKTEN KAYBETTİ HEM MADDİ HEMDE MANEVİ. BİR TEK GURURLARINA YIDIREMEDİLER YALAN KONUŞUYOR 0 0 Yanıtla
  • yağız spotcu:
    yabu gecti buraları biz 0 0 Yanıtla
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