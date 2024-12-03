Suriye'de çatışmalar sürüyor: Hama'nın 18 kasabası daha el değiştirdi - Son Dakika
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Dünya

Suriye'de çatışmalar sürüyor: Hama'nın 18 kasabası daha el değiştirdi

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Suriye'de silahlı muhalif grupların Esad güçlerine yönelik saldırıları sonucunda Hama'daki 18 yerleşim yeri el değiştirdi. Bölgedeki gerginlik artarak sürüyor.

03.12.2024 22:37
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27 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplarla Esad güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Esad rejimi güçleriyle 7 gündür çatışan Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Hama ili istikametinde ilerliyor. Gruplar, Hama'nın kuzeyindeki Zor El Mahruka, Zor El Heysa, ?Zor Ebu Zeyid, ?Zor El Meselih, Zor Ec-Cedid, Hattap, El-Rehcen, Kuzey Serha, ??Güney Serha, ?Mericib El-Cemelen, ??Şıheytir, El-Hasnevi, El-Şekusiye, Ebu Leffe, Musteriha, Beyyud, Servet ve Maarşahrura yerleşim yerleri ile Nasiriye Tepesi'nin kontrolünü ele geçirdi.

ESAD GÜÇLERİNİN TANKLARI SMO KARARGAHINDA

Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Esad rejiminden ele geçirdiği tankları karargahına sevk etmeyi sürdürüyor.

Suriye'de muhalif gruplar, 27 Kasım'dan bu yana Esad rejimi güçleriyle ve terör örgütü PKK/ YPG ile çatışmalara devam ediyor. Suriye Milli Ordusu (SMO), çatışmalar kapsamında çok sayıda silah, mühimmat ve tank ele geçirdi. SMO askerleri, rejimden ele geçirdikleri tankları karargahına sevk etmeyi sürdürüyor. Öte yandan Halep'in kuzeyinde ise terk edilmiş halde duran tanklar bulunuyor.

TÜNELLER GÖRÜNTÜLENDİ

Suriye'de 27 Kasım'dan bu yana rejim güçleriyle muhalif silahlı grupların çatışmaları devam ederken, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat'ta kilometrelerce uzunluğunda tüneller görüntülendi.

MUHALİFLER MENBİÇ'E İLERLİYOR

Başını SMO'nun çektiği silahlı muhalifler, Münbiç'e doğru yola çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde ağır silahlarla donatılmış onlarca aracın Münbiç'e hareket ettiği görüldü. Takviye ekiplerin de konvoya katıldığı belirtilirken, operasyonun saatler içerisinde başlaması bekleniyor. Muhalifler, operasyonla birlikte Münbiç'i terör örgütünden temizlemeyi hedefliyor.

İDLİB'DE HASTANE VURULDU

Rus Hava Kuvvetleri'nin desteği ile hava saldırılarını da sürdüren Esad rejiminin İdlib'de bir hastaneye saldırdığı bildirildi. Saldırı Rus savaş uçakları tarafından İbn-i Sina Hastanesi'ne düzenlendi. Hastanenin içinde de saldırıya dair görüntüler Katar merkezli El Cezire'de yer aldı. O görüntüde de hastanenin arka kısmındaki otoparkın da vurulduğu görülüyor.

Rus savaş uçaklarının hastaneyi vurduğu anlarda, içeride doktorlar ve sağlık personelinin olduğu görülüyor. Patlamanın etkisiyle, hastanenin o kısmı yerle bir oluyor. Bir diğer görüntüde yine patlama anında hastanedeki tedavi olmaya gelenler bulunuyor.

ERDOĞAN VE PUTİN SURİYE'Yİ GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Suriye'deki son gelişmeler, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede, Türkiye'nin bir yandan Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ederken, öte yandan Suriye'de adil ve kalıcı çözüm için çabaladığını belirten Erdoğan, bütün bunlarla birlikte bölgede diplomasiye daha fazla alan açılmasının önemli olduğunu, bu süreçte Suriye rejiminin siyasi çözüm sürecine angaje olması gerektiğini kaydetti.

Suriye\'de çatışmalar sürüyor: Hama\'nın 18 kasabası daha el değiştirdi

Beşşar Esed, Politika, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'de çatışmalar sürüyor: Hama'nın 18 kasabası daha el değiştirdi - Son Dakika

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