\'Suriye\'de çatışmasızlık\' teması sonrası İsrail\'den yazılı açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda dün Azerbaycan'da ilk teknik görüşmenin yapıldığını bildirmişti.

İLK TEKNİK GÖRÜŞME YAPILDI

Bakanlık kaynakları, Türkiye ve İsrail arasında "Suriye'de çatışmasızlık" için bir temas olup olmadığına dair sorular üzerine şunları ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak, Suriye'deki yeni hükümetin talepleri doğrultusunda, savunma kapasitelerinin artırılması ve başta DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadelelerine destek sağlıyoruz. Bu kapsamda eğitim maksatlı üs kurulmasına yönelik değerlendirmeler devam etmektedir. Türkiye'nin yegâne amacı Suriye'nin toprak bütünlüğünün, istikrar ve güvenliğinin sağlanması ile terörden temizlenmesine yardımcı olmaktır. Türkiye'nin bunu yapmaya niyeti, kapasitesi ve vizyonu vardır. Bu amaçla yapılan ve yapılacak tüm faaliyetler iki devlet arasında varılan mutabakat kapsamında, uluslararası hukuka uygun ve üçüncü ülkeleri hedef almadan icra edilmekte ve edilecektir.

Türk Silahlı Kuvvetleri gittiği her yere istikrar ve barış götürmektedir ve kendisine tehdit olmayan kimse için tehdit değildir. Buna karşın İsrail, çatışmacı dış politika anlayışı ile hareket ederek Türkiye'yi haksız ithamlarla hedef göstermektedir. Provokatif açıklamalarla da iki ülke arasında sözde bir tansiyon/gerilim varmış gibi uluslararası kamuoyunda algı oluşturmaya, kafa karışıklığı yaratmaya çalışmaktadır.

İsrail'in hukuksuz eylemlerini örtbas etmek amacıyla seçtiği bu yolu daha fazla sürdürebilmesi mümkün değildir.

Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda dün Azerbaycan'da ilk teknik görüşme yapılmıştır. Çatışmasızlık mekanizmasının kurulması için çalışmalara devam edilecektir."

İSRAİL TARAFINDAN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmenin ardından İsrail başbakanlık ofisi Türkiye ile Azerbaycan'da yapılan Suriye görüşmeleri hakkında yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Her iki taraf da bölgedeki kendi çıkarlarını ortaya koydu, görüşmelere devam edilmesi kararlaştırıldı" ifadelerine yer verirken, "İsrail tarafından görüşmelere Ulusal Güvenlik Konseyi Direktörü Tzachi Hanegbi liderliğinde Savunma Bakanlığı ile güvenlik servislerinden oluşan üst düzey bir heyet katıldı" denildi.