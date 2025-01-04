Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'nun başkent Şam'da Geçici Hükümetin fiili lideri Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Muhammed Colani ile bir araya gelmişti.
Görüşmede dikkat çeken anlar yaşanmış, Colani, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un elini sıkmamıştı. Gündem olan görüntülerle ilgili Alman Dışişleri Bakanı'ndan açıklama geldi.
Welt gazetesinin haberine göre Baerbock, konuya ilişkin basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, "Geldiğimde burada sıradan bir tokalaşmanın olmayacağı benim için açıktı" ifadesini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu - Son Dakika
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