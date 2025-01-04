Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu - Son Dakika
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Dünya

Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu

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Suriye'de geçici hükümetin fiili lideri Muhammed Colani, dün düzenlenen görüşmede kendisini ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un elini kadın olduğu için sıkmamıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Baerbock "Geldiğimde burada sıradan bir tokalaşmanın olmayacağı benim için açıktı" dedi.

04.01.2025 21:35  Güncelleme: 21:43
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Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'nun başkent Şam'da Geçici Hükümetin fiili lideri Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Muhammed Colani ile bir araya gelmişti.

COLANİ ELİNİ SIKMAMIŞTI

Görüşmede dikkat çeken anlar yaşanmış, Colani, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un elini sıkmamıştı. Gündem olan görüntülerle ilgili Alman Dışişleri Bakanı'ndan açıklama geldi.

SIRADAN BİR TOKALAŞMANIN OLMAYACAĞINI BİLİYORMUŞ

Welt gazetesinin haberine göre Baerbock, konuya ilişkin basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, "Geldiğimde burada sıradan bir tokalaşmanın olmayacağı benim için açıktı" ifadesini kullandı.

Suriye\'de Colani\'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu

Politika, Almanya, 3-sayfa, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mehmet Arslan:
    yobazları destekleyin siz!!! 27 106 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Colani kadın eli sıkınca aniden boşalıyor herhalde :) 21 75 Yanıtla
  • Murat Dogan:
    Emevi zihniyetinden ne beklenirki adam öldürmek günah değil.el sıkmak günah bunların zihniyetini.... 25 54 Yanıtla
  • HKNYLDN:
    İnned Dine İndallahil İSLÂM Şüphesiz ALLAH katında tek din İslam'dır. 64 12 Yanıtla
  • haydar topçu:
    Colaniyi ilk defa takdir ettim keşke iki tokat vursaydın 27 16 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    ABD turkiyeye tam bi alicengiz oyunu oynadı. Turkiyeye diyor ki YPG IŞID le mücadele ediyor. İŞID i de suriye de iktidara getiriyor. 7 15 Yanıtla
  • Kubilay muğlalı:
    Ben de elini sıkmadı deyince diplomatik bir tepki zannetmiştim, meğer kendi bağnaz düşünceleri yüzündenmiş.... Millet neredeeeee bunlar daha neredeeeee? 4 13 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    milletin inacına saygı gösterin 5 3 Yanıtla
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