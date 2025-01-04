Suriye\'de Colani\'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu

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Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'nun başkent Şam'da Geçici Hükümetin fiili lideri Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Muhammed Colani ile bir araya gelmişti.

COLANİ ELİNİ SIKMAMIŞTI

Görüşmede dikkat çeken anlar yaşanmış, Colani, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un elini sıkmamıştı. Gündem olan görüntülerle ilgili Alman Dışişleri Bakanı'ndan açıklama geldi.

SIRADAN BİR TOKALAŞMANIN OLMAYACAĞINI BİLİYORMUŞ

Welt gazetesinin haberine göre Baerbock, konuya ilişkin basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, "Geldiğimde burada sıradan bir tokalaşmanın olmayacağı benim için açıktı" ifadesini kullandı.