Suriye\'de devrik başbakan, Esad\'la son görüşmesini anlattı

Dünya

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi sona erdi. Muhaliflerin başkent Şam'ı ele geçirmesiyle birlikte Beşar Esad'ın da ülkeden kaçtığı açıklandı.

DEVRİK BAŞBAKAN, ESAD'IN NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYOR

Geçiş hükümetiyle işbirliği yapmaya hazır olduğunu açıklayan devrik Başbakan Muhammed Gazi El-Celali, muhaliflere her türlü desteği vereceklerini belirtti. Celali, devrik lider Esad'la olan son görüşmesini de anlattı. El-Celali, Esad'la en son dün akşam konuştuğunu nerede olduğu hakkında bilgisinin olmadığını söyledi.

Muhammed Gazi El-Celali

"MUHALİFLERE ELİMİZİ UZATIYORUZ"

Öte yandan Celali sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kimseye dokunmayacağını söyleyen ve bize elini uzatan muhaliflere elimizi uzatıyoruz. Suriye tüm Suriyelilerin. Bu ülke normal bir ülke olabilir, bu ülke komşularıyla ve dünyayla iyi ilişkiler kurabilir. Bu tercih, Suriye halkının seçeceği yönetime kalmış. Biz, seçilecek yeni yönetimle işbirliğine hazırız. Onlara her türlü desteği sağlayıp devlet dosyalarını kolayca onlara aktarmaya hazırız."