Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi sona erdi. Muhaliflerin başkent Şam'ı ele geçirmesiyle birlikte Beşar Esad'ın da ülkeden kaçtığı açıklandı.
Geçiş hükümetiyle işbirliği yapmaya hazır olduğunu açıklayan devrik Başbakan Muhammed Gazi El-Celali, muhaliflere her türlü desteği vereceklerini belirtti. Celali, devrik lider Esad'la olan son görüşmesini de anlattı. El-Celali, Esad'la en son dün akşam konuştuğunu nerede olduğu hakkında bilgisinin olmadığını söyledi.
Öte yandan Celali sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kimseye dokunmayacağını söyleyen ve bize elini uzatan muhaliflere elimizi uzatıyoruz. Suriye tüm Suriyelilerin. Bu ülke normal bir ülke olabilir, bu ülke komşularıyla ve dünyayla iyi ilişkiler kurabilir. Bu tercih, Suriye halkının seçeceği yönetime kalmış. Biz, seçilecek yeni yönetimle işbirliğine hazırız. Onlara her türlü desteği sağlayıp devlet dosyalarını kolayca onlara aktarmaya hazırız."
Son Dakika › Dünya › Suriye'de devrik başbakan, Esad'la son görüşmesini anlattı - Son Dakika
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