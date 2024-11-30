Suriye'de Esad'a darbe iddiası! Başkent Şam'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor - Son Dakika
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Dünya

Suriye'de Esad'a darbe iddiası! Başkent Şam'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor

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Suriye'de Halep gibi büyük kentleri ele geçiren silahlı muhalif grupların, Devlet Başkanı Beşar Esad'a darbe girişiminde bulunduğu iddia edildi. Başkent Şam'da genelkurmay ve hükümet binalarının yakınlarında şiddetli çatışmalar yaşanırken, insanlar da şehri terk etmeye başladı. Suriye devlet televizyonu da yayını kesti.

30.11.2024 21:19
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Suriye'de birkaç gün içinde iç savaş alevlendi. Heyet Tahrir Şam öncülüğündeki muhalif gruplar, Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı harekete başladı. Muhalif gruplar Halep ve İdlib gibi büyük kentleri kısa süre içinde ele geçirdi. Karşı koyamayan rejim ordusu, Halep başta olmak üzere kritik noktaları terk etmeye başladı.

ESAD'A DARBE GİRİŞİMİ İDDİASI

Bozguna uğrayan Esad'ın Moskova'ya kaçtığı konuşulurken, yeni bir iddia gündeme geldi. Muhalif grupların başkent Şam'a girdiği, Esad'a darbe girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

Suriye'de Esad'a darbe iddiası! Başkent Şam'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor

MUHALİFLER ŞAM'A GİRDİ

Bölgeden gelen görüntülerde, genelkurmay ve hükümet binası yakınlarında şiddetli çatışmaların yaşandığı görüldü. Suriye devlet televizyonu yayını kesti. İnsanlar da Şam'ı terk etmeye başladı.

RUSYA'DAN "ESAD NEREDE?" SORUSUNA YANIT VERİLMEDİ

Öte yandan Suriye lideri Beşar Esad'ın yardım umuduyla apar topar Moskova'ya geldiği söylentilerine Kremlin Sarayı'ndan "Yorum yok" açıklaması gelmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Suriye lideri Beşar Esad'ın Rusya'ya gelip gelmediği sorusunu yanıtsız bırakıyorum. Bu konuda yapacak bir açıklamam yok. Ancak Suriye'nin Halep şehri etrafında yaşanan son olayları Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine yapılmış saldırı olarak değerlendirdiğimizi belirtmek isterim. Beklentimiz Suriye güçlerinin bölgede kontrolü ele geçirmesi ve anayasal düzeni sağlamasıdır" diye konuşmuştu.

Suriye\'de Esad\'a darbe iddiası! Başkent Şam\'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Hükümet, Suriye, Güncel, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'de Esad'a darbe iddiası! Başkent Şam'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Şimdi tam zamanı 82 Şam 83 Halep 84 İdlib. 111 37 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    eset sonun geldi galiba öyle gözüküyor 75 10 Yanıtla
  • Mehmet Mekik:
    Süper haberler, zulüm ile abad olunmaz 59 9 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Kartlar yeniden karılıyor 47 7 Yanıtla
  • Ahmet Bağcı:
    Yolun sonu görünüyor Esad! Almayacaktın mazlumların ahını... 47 6 Yanıtla
  • Derviş:
    esad cezasız bırakılmalı 1milyona yakın kendi insanın yok öldürdü 10 milyona yakın insanda sınmacı durumda farklı ülkelerde Kadafi den beter olur inşallah 31 6 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    bian da başladı ne oldu böyle anlamadım HeLaL olsun genede yıktı geçtiler 13 5 Yanıtla
  • Coşkun Kadak:
    3 defa yorum yazdım. Hiçbirini yayınlamadınız!.. 9 4 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    TV lerde bu haber yok neden acaba 8 1 Yanıtla
  • YoH null:
    garip vidoa da görünen insanlar yürüyor sanki montaj gibi duruyor yani bir araba geçiyor efek olarak ses verilmiş hissi verdi bana 5 0 Yanıtla
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