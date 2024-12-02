Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e bomba yağdırdı - Son Dakika
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Dünya

Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e bomba yağdırdı

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Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı 27 Kasım Cuma günü operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından Tel Rıfat'ı ele geçirirken bugün hiç beklemedikleri bir karşı taarruzla karşılaştı. Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolüne geçen İdlib'e bomba yağdırdı. Saldırıda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ifade edilirken, saldırı sonrası kaydedilen görüntüler yaşananların vahametini gözler önüne serdi.

02.12.2024 11:32
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27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar, Halep ve İdlib'in ardından Tel Rıfat'ı da ele geçirdi.

412 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye sınırında yaşanan kanlı çatışmalarda 412 kişi hayatını kaybederken muhaliflerin ilerleyişine karşı taarruza geçen rejim dikkat çeken bir saldırı düzenledi.

Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e bomba yağdırdı

GÖRÜNTÜLER OLAYIN VAHAMETİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolüne geçen İdlib'e bomba yağdırdı. Hava saldırısında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ifade edilirken bölgeden servis edilen görüntülerde olayın vahametini gözler önüne serdi.

Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e bomba yağdırdı

MUHALİFLERİN İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR

Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/ YPG'nin Tel Rıfat- Münbiç terör koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçesindeki ilerleyişine devam ediyor. SMO güçlerinin, Tel Rıfat'ta yuvalanan teröristlerle çatışmaları sürüyor. Operasyon kapsamında SMO, Tel Rıfat'ın Şevergaelrız, Tennep, Malikiyye, Keffin, Kefernaya, Miskan, El-Cuz, Tatmıraş, Tel İneb, Mezeret Hamad, Zoyan, Maranaz, Algamiyye, Burcelgas, Minnığ, Telaccaz, Harabşems, Kutale, Ayn Dakne, Deyr Cemal ve Zukkebir köyleri, Kuveyris ve Minnığ havaalanları ile Zuyan Tepesi'ni ele geçirdi.

Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e bomba yağdırdı

24 KÖY TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KURTARILDI

Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtaran SMO güçleri, örgütün güvenli bölgelerdeki yerleşimleri hedef aldığı saldırıda üs olarak kullandığı Şeale, Radar Şeale ve Neyrebiyye köylerini de terörden arındırdı. Böylece Tel Rıfat'ta bugün ilçe merkezinin yanı sıra 24 köy, terör örgütü PKK/YPG'den kurtarıldı.

Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e bomba yağdırdı

SEFİRE'Yİ REJİMİN ELİNDEN ALDILAR

Öte yandan askeri muhalifler, operasyon kapsamında, Halep kent merkezinin güneydoğusunda Sefire ilçesini Esad rejimi güçlerinden geri aldı.

Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e bomba yağdırdı

ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU

Rejim karşıtı silahlı grupların 27 Kasım'da Halep'e yönelik operasyon başlatmasıyla Suriye rejimi güçleri terör örgütü PKK/YPG'yle işbirliğine girerek bazı bölgeleri örgüte devretti. Fırat Nehri'nin doğusundan Halep bölgesine takviye güçler getiren terör örgütü bu alanları tahkim etmeye başladı. Tel Rıfat ile Münbiç arasında terör koridoru kurulması hazırlıkları karşısında Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı. Operasyonda Tel Rıfat ilçesi kuşatıldıktan sonra ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e bomba yağdırdı

PKK/YPG'NİN TEL RIFAT'TAKİ İŞGALİ

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti. Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı. YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırı düzenliyordu. Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü PKK/YPG, Beşar Esad rejimi ve destekçileriyle ortak hareket ederek ilçeyi elinde tutmaya çalıştı. Esad rejimi karşıtı silahlı gruplarının Halep kent merkezine 29 Kasım'da girmesinin ardından, rejim güçleri Tel Rıfat'taki unsurlarını çekmişti.

Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib\'e bomba yağdırdı

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Son Dakika Dünya Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e bomba yağdırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Veysi Karaman:
    TC haritası sekillensin alalım suriyeyi 29 45 Yanıtla
  • vasfi demir:
    Allah' güç küvet versin inşallah 41 21 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    inşallah ışid El-Kaide ve türevleri nato mucahİTleri teröristler temizlenecektir. 27 14 Yanıtla
  • Deniz Cam:
    Allah Suriyeyi bu hale getirenlere bin milslj kendilerine ülkelerine versin aynısını inşallah 26 2 Yanıtla
  • Murat:
    korkak esad yıllardır PKK ve YPG oralarda cirit atarken hiç bomba atmazdın.!!! birden bire ne oldu PKK ve YPG destekçisi alçak seni 18 8 Yanıtla
  • D Celik:
    Hani ijalar sihalar? 10 13 Yanıtla
  • Binali Şahin:
    elbette terörist lere karşı Esad'a destek veriyoruz ama esadtan önce de Türkiye daha önce gelir 10 9 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Lan vursanıza esatın uçaklarını napıyonuz . Yeni geliştirdiğin omuzdan atılan roketleri ver düşürsünler uçakları . S400 ile vurun şunları . 9 7 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Esad rejimi değil,Suriye nin resmi ulusal ordusu denmelidir.. 6 3 Yanıtla
  • Özkan Tunç:
    Bedelini Şehit kanıyla ödediğimiz Halep i biz almalıyız.. 2 0 Yanıtla
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