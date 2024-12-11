Suriye\'de geçici hükümetin önceliği istikrarı sağlamak

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Suriye Haber Ajansı (SANA) haberine göre, İdlib bölgesinde görev yapan sivil yönetimin başında olan Muhammed el-Beşir, rejimin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimin Mart 2025'e kadar işbaşında olacağını açıkladı.

GEÇİCİ YÖNETİME BAŞKANLIK EDECEK

Çöken Baas rejiminin son Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali ve hükümetiyle bir araya gelen Beşir, kurulan geçici yönetime bu sürede başkanlık edecek.

ÖNCELİKLERİNİ SIRALADI

Beşir, geçici yönetimin güvenliğin sağlanması, istikrarının korunması ve halka temel hizmetlerin sunulması gibi kritik görevlere öncelik vereceğini söyledi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.