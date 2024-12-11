Suriye'de geçici hükümetin önceliği istikrarı sağlamak - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Suriye'de geçici hükümetin önceliği istikrarı sağlamak

Geniş Video İzle

Suriye'de muhaliflerin 61 yıllık Baas rejimini devirmesinin ardından kurulan geçici yönetimin başına geçen Muhammed el-Beşir, önceliklerinin istikrarı sağlamak ve temel hizmetlerin sunulması olacağını söyledi.

11.12.2024 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Haber Ajansı (SANA) haberine göre, İdlib bölgesinde görev yapan sivil yönetimin başında olan Muhammed el-Beşir, rejimin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimin Mart 2025'e kadar işbaşında olacağını açıkladı.

GEÇİCİ YÖNETİME BAŞKANLIK EDECEK

Çöken Baas rejiminin son Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali ve hükümetiyle bir araya gelen Beşir, kurulan geçici yönetime bu sürede başkanlık edecek.

ÖNCELİKLERİNİ SIRALADI

Beşir, geçici yönetimin güvenliğin sağlanması, istikrarının korunması ve halka temel hizmetlerin sunulması gibi kritik görevlere öncelik vereceğini söyledi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Suriye\'de geçici hükümetin önceliği istikrarı sağlamak

Politika, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'de geçici hükümetin önceliği istikrarı sağlamak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Talat Yelbuz:
    NE BAŞBAKANI YA İSRAİL GIRMIS ULKENIZI İŞGAL EDIYOR BUNLAR HALA HAVAYA ATES EDIYOR 9 3 Yanıtla
  • Seyit null:
    ilk önce israite bir cuzum bulun 5 2 Yanıtla
  • Tony Tom:
    Bu kadar gucunuz vardi niye israil ve oburlerine boyle saldirmadiniz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:28 Zehir zemberek bir paylaşım yapan gelini de Esad’ı sattı Zehir zemberek bir paylaşım yapan gelini de Esad'ı sattı
11:30 21 yıl sonra ayak bastığı Türkiye’de karşılamaya gelenlere para dağıttı 21 yıl sonra ayak bastığı Türkiye'de karşılamaya gelenlere para dağıttı
10:40 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor’un önemi Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi
10:27 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye geliyor ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
08:53 Esad kaçarken İsrail’e stratejik noktaların adreslerini vermiş Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş
16:34 Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 40’ta 2 Türk kulübü var Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 40'ta 2 Türk kulübü var
16:31 Sivas Belediyesi’nden Emeklilere Aylık 2 Bin TL Nakit Destek Sivas Belediyesi'nden Emeklilere Aylık 2 Bin TL Nakit Destek
16:18 Kadın futbolcu selfie çekerken 25. kattan düşerek hayatını kaybetti Kadın futbolcu selfie çekerken 25. kattan düşerek hayatını kaybetti
16:13 Türkiye’nin en iyi 20 yemeği seçildi Listenin ilk sırası şaşırttı Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı
16:05 Asgari ücret maratonu başladı İşte 2. toplantı tarihi Asgari ücret maratonu başladı! İşte 2. toplantı tarihi
16:03 Ümit Özdağ ile İzzet Ulvi Yönter birbirine girdi Ümit Özdağ ile İzzet Ulvi Yönter birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 12:54:35. #1.11#
SON DAKİKA: Suriye'de geçici hükümetin önceliği istikrarı sağlamak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.