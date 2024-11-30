Suriye\'de Halep\'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde

Dünya

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Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'de iç savaş alevlendi. Dün Halep kent merkezine giren Beşşar Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, birçok mahallede hakimiyet sağlayarak kentin büyük kısmını ele geçirdi. Rejim, kontrolün kaybedildiği kentten çekilme kararı aldı.

HALEP'TEN SONRA İDLİB DE DÜŞTÜ

Halep'in ardından Esad bir kalesini daha kaybetti. Reuters, Halep'e 60 kilometre uzaklıkta bulunan İdlib de rejim karşıtı silahlı grupların eline geçti. İdlib'in Hatayla da sınır bulunuyor.

MÜHİMMAT VE ASKERİ ARAÇLARA EL KONULDU

Halep'in merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaşan gruplar, ilerleyerek kentin büyük bir kısmını ele geçirdi. Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği gruplar, kısa sürede valilik ve emniyet müdürlüğü binalarının yanı sıra kentin simgesi olan Halep Kalesi'ni de aldı. Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı ele geçiren silahlı gruplar, rejim askerlerinin geride bıraktığı mühimmat ve askeri araçlara el koydu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ

Kentte gece sokağa çıkma yasağı getiren silahlı gruplar, kontrolüne aldığı mahallelerde denetim yaparak güvenlik önlemleri alıyor. Gruplar, akşam saatlerinde, rejimin alıkoyma merkezi olarak kullandığı binalara da girerek aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu onlarca kişiyi salıverdi.

SURİYE ORDUSU: ONLARCA ASKER ÖLDÜ, ÇEKİLİYORUZ

Muhaliflerin Halep'e girdiğini doğrulayan Suriye ordusu, kentten çekilme kararı aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Geçici olarak çekiliyoruz, amacımız karşı saldırı başlatmak" ifadeleri yer aldı. Ayrıca Halep'te muhaliflerle yaşanan büyük çaplı çatışmalarda onlarca askerin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

HALEP HAVALİMANI PKK/YPG KONTROLÜNDE

Bu kararın ardından Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı dahil bazı stratejik yerleri terör örgütü PKK/ YPG'ye bırakıp çekildi.

İDLİB'DE 50'DEN FAZLA KÖY ELE GEÇİRİLDİ

İdlib kırsalında da hızla ilerleyen silahlı gruplar, sabah saatlerinden bu yana İdlib'in doğu ve güneydoğusunda Esed rejiminin kontrolündeki 50'den fazla köyü ele geçirdi. Kentin stratejik öneme sahip Serakib ilçesi de şu an muhaliflerin kontrolü altında.

RUSYA'DAN MUHALİFLERİ DURDURMAK İÇİN ASKERİ YARDIM SÖZÜ

Öte yandan; dün akşam Rus ordusu, Halep'te ilerleyen HTŞ'ye yönelik operasyon başlatıldığını ve hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. İki askeri kaynak, Şam yönetiminin en önemli müttefiklerinden Rusya'nın muhalifleri durdurmak için Esad rejimine ek askeri yardım sözü verdiğini, yeni teçhizatın önümüzdeki 72 saat içinde gelmeye başlayacağını aktardı.