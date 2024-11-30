Suriye\'de Halep\'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde

Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'de iç savaş alevlendi. Dün Halep kent merkezine giren Beşşar Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, birçok mahallede hakimiyet sağlayarak kentin büyük kısmını ele geçirdi. Rejim, kontrolün kaybedildiği kentten çekilme kararı aldı.
Halep'in ardından Esad bir kalesini daha kaybetti. Reuters, Halep'e 60 kilometre uzaklıkta bulunan İdlib de rejim karşıtı silahlı grupların eline geçti. İdlib'in Hatayla da sınır bulunuyor.
Halep'in merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaşan gruplar, ilerleyerek kentin büyük bir kısmını ele geçirdi. Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği gruplar, kısa sürede valilik ve emniyet müdürlüğü binalarının yanı sıra kentin simgesi olan Halep Kalesi'ni de aldı. Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı ele geçiren silahlı gruplar, rejim askerlerinin geride bıraktığı mühimmat ve askeri araçlara el koydu.
Kentte gece sokağa çıkma yasağı getiren silahlı gruplar, kontrolüne aldığı mahallelerde denetim yaparak güvenlik önlemleri alıyor. Gruplar, akşam saatlerinde, rejimin alıkoyma merkezi olarak kullandığı binalara da girerek aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu onlarca kişiyi salıverdi.
Muhaliflerin Halep'e girdiğini doğrulayan Suriye ordusu, kentten çekilme kararı aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Geçici olarak çekiliyoruz, amacımız karşı saldırı başlatmak" ifadeleri yer aldı. Ayrıca Halep'te muhaliflerle yaşanan büyük çaplı çatışmalarda onlarca askerin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.
Bu kararın ardından Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı dahil bazı stratejik yerleri terör örgütü PKK/ YPG'ye bırakıp çekildi.
İdlib kırsalında da hızla ilerleyen silahlı gruplar, sabah saatlerinden bu yana İdlib'in doğu ve güneydoğusunda Esed rejiminin kontrolündeki 50'den fazla köyü ele geçirdi. Kentin stratejik öneme sahip Serakib ilçesi de şu an muhaliflerin kontrolü altında.
Öte yandan; dün akşam Rus ordusu, Halep'te ilerleyen HTŞ'ye yönelik operasyon başlatıldığını ve hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. İki askeri kaynak, Şam yönetiminin en önemli müttefiklerinden Rusya'nın muhalifleri durdurmak için Esad rejimine ek askeri yardım sözü verdiğini, yeni teçhizatın önümüzdeki 72 saat içinde gelmeye başlayacağını aktardı.
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.
27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti.
Dün öğlen saatlerinden itibaren Halep kent merkezine giren silahları gruplar, akşam saatlerinde Halep kent merkezinin orta kesimlerine kadar ulaşmıştı.
Son Dakika › Dünya › Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde - Son Dakika
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