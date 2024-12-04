Suriye\'de Hama düğümü: Muhalifler operasyon başlattı, çatışmalar şiddetlendi

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Sıkıyönetim kalktı, kaos devam ediyor

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 28 Kasım'da, Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. Bir haftayı aşkın süredir devam eden çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor.

HAMA'YA OPERASYON

Silahlı muhalif gruplar bir süredir Hama'ya yönelik saldırılarını sürdürürken; bugün kent merkezinin yaklaşık 5 kilometre dışında rejim güçleriyle çatışmaya devam eden SMO unsurları; Elcid, Pasif, Hamr, El-Kreyyım, Es-Sa'n, Suruc, El-Mecdel, Şeyh Hilal, Soubin, Tel Bicu, Zor El-Mesalik, Zor El-Nasiriye, Zor Ec-Cerabiyat, El-Hacame, El-Mubarakat, El-Naura, Resm El-Bağl, El-Ayur, Kasun Ec-Cebel ve Avveyce köylerinde kontrolü eline geçirdi.

Akşam saatlerinde ise muhaliflerin Hama'nın kent merkezine yönelik bir operasyon başlattığı belirtildi. Esad güçleri ile muhalifler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı ifade edilirken; muhaliflerin kamikaze İHA'lar kullandığı da bildirildi.

Muhaliflerin hedefleri arasında Hama Askeri Hava Üssü bulunuyor. Bu tesisin kamikaze İHA'lar ile vurulduğu gelen bilgiler arasında.

EL CEZİRE: MUHALİFLER HAMA'YA GİRİYOR

Katar merkezli medya kuruluşu El Cezire, Esad karşıtı silahlı muhalif grupların Hama'ya girmeye başladığını duyurdu.

ÇATIŞMALAR KENTİN DOĞU VE BATISINDA YOĞUNLAŞTI

Gruplar ayrıca Hama şehir merkezi yakınlarında Zırhlı Birlikler Okulu, Hattap cephaneliği, Suruc Askeri Üssü ve 25. Tugay'ı da ele geçirdi.

Öte yandan Hama'nın kuzeyinden ilerlemeye devam eden rejim karşıtı gruplar, kentin doğu ve batı yönlerinde de çatışıyor.