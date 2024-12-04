Suriye'de Hama düğümü: Muhalifler operasyon başlattı, çatışmalar şiddetlendi - Son Dakika
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Dünya

Suriye'de Hama düğümü: Muhalifler operasyon başlattı, çatışmalar şiddetlendi

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Suriye'de Esad karşıtı silahlı muhalif gruplar Hama kentini ele geçirmek için operasyon başlattı. Muhaliflerin kamikaze İHA'lar da kullandığı belirtilen çatışmaların kentin batı ve doğusunda yoğunlaştığı bildirildi.

04.12.2024 22:55  Güncelleme: 23:02
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Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 28 Kasım'da, Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. Bir haftayı aşkın süredir devam eden çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor.

HAMA'YA OPERASYON

Silahlı muhalif gruplar bir süredir Hama'ya yönelik saldırılarını sürdürürken; bugün kent merkezinin yaklaşık 5 kilometre dışında rejim güçleriyle çatışmaya devam eden SMO unsurları; Elcid, Pasif, Hamr, El-Kreyyım, Es-Sa'n, Suruc, El-Mecdel, Şeyh Hilal, Soubin, Tel Bicu, Zor El-Mesalik, Zor El-Nasiriye, Zor Ec-Cerabiyat, El-Hacame, El-Mubarakat, El-Naura, Resm El-Bağl, El-Ayur, Kasun Ec-Cebel ve Avveyce köylerinde kontrolü eline geçirdi.

Akşam saatlerinde ise muhaliflerin Hama'nın kent merkezine yönelik bir operasyon başlattığı belirtildi. Esad güçleri ile muhalifler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı ifade edilirken; muhaliflerin kamikaze İHA'lar kullandığı da bildirildi.

Muhaliflerin hedefleri arasında Hama Askeri Hava Üssü bulunuyor. Bu tesisin kamikaze İHA'lar ile vurulduğu gelen bilgiler arasında.

EL CEZİRE: MUHALİFLER HAMA'YA GİRİYOR

Katar merkezli medya kuruluşu El Cezire, Esad karşıtı silahlı muhalif grupların Hama'ya girmeye başladığını duyurdu.

ÇATIŞMALAR KENTİN DOĞU VE BATISINDA YOĞUNLAŞTI

Gruplar ayrıca Hama şehir merkezi yakınlarında Zırhlı Birlikler Okulu, Hattap cephaneliği, Suruc Askeri Üssü ve 25. Tugay'ı da ele geçirdi.

Öte yandan Hama'nın kuzeyinden ilerlemeye devam eden rejim karşıtı gruplar, kentin doğu ve batı yönlerinde de çatışıyor.

Suriye\'de Hama düğümü: Muhalifler operasyon başlattı, çatışmalar şiddetlendi

Beşşar Esed, Operasyon, Politika, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'de Hama düğümü: Muhalifler operasyon başlattı, çatışmalar şiddetlendi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yazı Yorum..:
    YAKIN TARİHTE HİÇBİR ZAMAN SAÇI SAKALI KARIŞMIŞ , YAMYAM TİPLİ, KOKUŞMUŞ KONTROLSÜZ ,GÜYA CİHADÇI VE SAĞA SOLA RASGELE ATEŞ AÇAN GRUPLAR ASLA ZAFER KAZANAMAMIŞTIR.. DÜNYANIN AĞABABA DEVLETLERİ BİRKAÇ KÖYÜ ALMALARINA İZİN VERİR ARDINDAN BOMBARDIMAN BAŞLAR..ONLAR SADECE BÜYÜK DEVLETLERİN KURDUĞU OYUNUN BİRER PİYONLARIDIRLAR.. DİKKAT EDİN ÜSTLERİNDEKİ KAMUFLAŞ ELBİSESİNDEN AYAKLARINDAKİ YIRTIK BOTA KADAR, TUTTUKLARI KALEŞLERDEN TUTUN SÜRDÜKLERİ ARAÇLARA KADAR TEK 1 ÜRÜNÜN İÇİNDE VE İŞÇİLİĞİNDE ONLARA AİT BİR EMEK VE ÜRETİM YOK..ELBİSE ABD'DEN SİLAH RUS ARABALAR JAPON AMA KATİL VE TETİKÇİ OLAN ONLAR..ALLAHU EKBER DİYORLAR .EVET ALLAH EKBER'DİR ..AMA SEN NE BU DEYİMİ NEDE ALLAH 'IN EMRİNİ ANLAMIŞSIN..Kİ ŞUAN HRİSTİYAN BE YAHUDİNİN TETİKÇİSİ KONUMUNA GELMİŞSİN.. 11 9 Yanıtla
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