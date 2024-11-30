Suriye'de harita değişiyor, Rusya ''Esed nerede?'' sorusuna yanıt vermedi - Son Dakika
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Dünya

Suriye'de harita değişiyor, Rusya ''Esed nerede?'' sorusuna yanıt vermedi

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Suriye'de HTŞ'nin başını çektiği silahlı muhalif gruplar, üç gün gibi kısa bir sürede Halep'e girdi. Muhalif güçler Halep'in dış mahallelerinde siviller için tahliye uyarısı verdi. Suriye lideri Beşar Esed'in yardım umuduyla apar topar Moskova'ya geldiği söylentilerine ise Kremlin Sarayı'ndan ''Yorum yok'' açıklaması yapılması dikkat çekti.

30.11.2024 07:18
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Suriye'nin kuzeyinde Beşar Esed rejiminin saldırılarına yanıt olarak Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği silahlı muhalif grupların başlattığı harekât dün üçüncü gününde de ilerlemesini sürdürdü. Muhaliflerin Halep'in kenar mahallelerinden Raşidin'de kontrol sağladığı, bölgede bulunan Rus kuvvetlerinin çekildiği, İran'a bağlı Şii gruplar ile Suriye ordusuna ait birliklerin Halep'te meskun mahal savaşına hazırlandığı ifade edildi.

"ŞAH DAMARI KESİLDİ"

Halep Askeri Operasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada da kentin dış mahallelerinden El-Hamdaniye ve Yeni Halep'in özgürleştirildiği duyuruldu. Diğer yandan ülkenin kuzeyini başkent Şam'a ve kıyı kenti Lazkiye'yi de ülkenin en büyük ikinci kenti Halep'e bağlayan M5 ve M4 otoyollarının Serakib ilçesi çevresinde birleştiği kavşağın muhaliflerce ele geçirilmesi Esed yönetiminin şah damarının kesilmesi olarak yorumlandı. Operasyonun başlamasının ardından Ankara'dan yapılan açıklamada Halep'e yönelik operasyonun, Rusya, İran ve Türkiye'nin 2019'da kabul ettiği İdlib gerilimi azaltma bölgesi sınırları içerisinde yer aldığı belirtilmişti ancak dünkü gelişmeler Soçi'de kabul edilen mutabakatın sınırlarının aşıldığı, bunun Suriye'deki dengelerin yeniden şekilleneceği anlamına geldiği değerlendiriliyor.

72 SAATTE GELDİLER

Çarşamba günü Halep'in batı kırsalında muhalif gruplarca başlatılan operasyonun beklentilerin de önünde sonuç alması ve 72 saat gibi kısa bir sürede Halep'e ulaşılmasının rejimle birlikte bölgedeki İran ve Rus varlığının zayıfladığını gösterdiği kaydedildi. Saldırılar sonucu en az 250'den fazla rejim askeri etkisiz hale getirildi. Onlarca tank, zırhlı araç, obüs, tanksavar mermisi ve cephanelik muhalifler tarafından ele geçirildi. Öte yandan muhaliflerin PKK'nın Suriye kolu PYD/ YPG tarafından kontrol edilen Halep'in merkezindeki Şeyh Maksud mahallesi ile de mesafesinin azaldığı vurgulandı.

SİVİLLER İÇİN TAHLİYE EMRİ

Muhalif güçler, Halep'in dış mahalleleri için tahliye emri çıkardı ve vatandaşlara güvenlik endişesinden dolayı bölgeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu. Halep Üniversitesi'ndeki öğrenciler de rejim güçlerince tahliye edildi. Şam rejiminden yapılan açıklamada ise kentin savunması için takviye birliklerin geldiği, muhaliflerin şehre henüz ulaşmadığı iddia edildi. Kentte yaklaşık bir milyon sivilin yaşadığı tahmin ediliyor.

TEL RIFAT'TA HAREKETLİLİK İDDİASI

ARAP medyasında yer alan haberlere göre, Rusya, Halep'in kuzeyinde yer alan ve terör örgütü PYD/YPG güçleri tarafından kontrol edilen Tel Rıfat'taki unsurlarını geri çekti. Rus güçlerinden oluşan büyük bir askeri konvoyun bölgeden ayrıldığı, Tel Rıfat kent merkezi ile Faysal Değirmeni bölgesi arasındaki Rus askerlerinin bölgeyi tamamen boşalttığı ve bu gelişmeyle 2019 öncesine dönüldüğü belirtiliyor. Muhalif Suriye Milli Ordusu'nun da bölgeye savaşçı ve askeri araç sevki yaptığı iddia edilirken, bölgenin terörden temizlenmesi için Tel Rıfat'a da askeri bir harekât hazırlığı yapıldığı değerlendiriliyor.

RUSYA'DAN "ESED NEREDE" SORUSUNA YANIT VERİLMEDİ

Suriye'de Halep çevresinde HTŞ ile Esed kuvvetleri arasında çatışmalar şiddetlenirken, Suriye lideri Beşar Esed'in yardım umuduyla apar topar Moskova'ya geldiği söylentilerine Kremlin Sarayı'ndan "Yorum yok" açıklaması geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Suriye lideri Beşar Esed'in Rusya'ya gelip gelmediği sorusunu yanıtsız bırakıyorum. Bu konuda yapacak bir açıklamam yok. Ancak Suriye'nin Halep şehri etrafında yaşanan son olayları Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine yapılmış saldırı olarak değerlendirdiğimizi belirtmek isterim. Beklentimiz Suriye güçlerinin bölgede kontrolü ele geçirmesi ve anayasal düzeni sağlamasıdır" diye konuştu.

Suriye\'de harita değişiyor, Rusya \'\'Esed nerede?\'\' sorusuna yanıt vermedi

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Son Dakika Dünya Suriye'de harita değişiyor, Rusya ''Esed nerede?'' sorusuna yanıt vermedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Bekir Boylu:
    amk gene gelecekler ?? 15 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bu eset ne iş yapar devamlı uyuyormu dünyadan haberi yok 5 0 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    SİYONİZMİN PLANI TIKIR TIKIR İŞLİYOR, MÜSLÜMANLAR İZLİYOR. 1 1 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    İsrail suriyeyi o kdr vurdu rusya yok esad yok smdi rusya ortaya cikti bu ne is ne lahana 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    eset devletine milletine sahip çıkmıyor bi cacık olmaz bundan 0 0 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    Esatı devirmek için muhaliflere destek verenler, silah ve para yardımı yapanlar zil takıp oynasinlar, tamda Amerika ve İsrail'in istediği oluyor..sinirimizda yeni bir Afganistan ve ne idigu belirsiz milyonlar.. 0 0 Yanıtla
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